Estas son las doce cosas que acumulas en el baño y que deberías desechar

El baño es uno de los lugares en casa que más utilizamos en nuestro día a día. No obstante, y con el paso de los años, vamos acumulando enseres innecesarios que más que ayudarnos a nuestra higiene personal, nos entorpecen. Cuando se nos viene a la cabeza la idea de tirar algo se nos viene esta premisa a la cabeza: “Es que me da pena tirarlo”. Bien porque ese objeto tiene un valor personal o por lo que fuere... pero son artículos que no nos sirven para nada.

La revista Insider en EEUU planteó esta problemática a varios diseñadores con el siguiente objetivo: eliminar de todos los aseos aquellos elementos sobrantes que no aportan a nuestra cotidianidad. El resultado final es... un desglose de 12 artículos que, sin darte cuenta, estás acumulando en tu baño.

El embalaje

Se trata del embalaje de productos como los bastoncillos o las sales de baño que ocupan demasiado espacio. Al desecharlos, obtendrás una sensación de amplitud que notarás prácticamente de inmediato. Además, “matarás dos pájaros de un tiro”, pues colaborarás con el medio ambiente reciclando todos aquellos plásticos que no te merecen la pena.

Las alfombras de baño

Con una es suficiente. No trates de “plagar” tu baño con alfombras para distintas partes del aseo, ya que esto solo provoca que pierdas espacio (al igual que sucedía con el embalaje que te citábamos anteriormente). El efecto visual que obtendrás será inmediato y además ganarás en limpieza y orden.

Toallas viejas

No importa si te la regaló tu abuela. Ella te querrá igual. Por eso, te aconsejamos que tires aquellas toallas que tienen demasiados años. Eso sí, como alternativa puedes emplearlas para lavar a tu mascota o limpiar el coche. Con esta medida “engañarás” a tu cerebro y le convencerás de lo siguiente: no estás desechando la toalla que con tanto cariño te regaló un familiar.

El auténtico caos en baldas y estanterías

La primera impresión que debe dar un baño es que está limpio, y si tienes tu estantería plagada de artículos de belleza lo primero que pensarán tus invitados o cualquier persona que acude a tu hogar es que eres un auténtico desastre. Por ello, dedica unos minutos a este menester.

Las pastillas de jabón

Di adiós a las anticuadas pastillas de jabón que no se llevan desde hace décadas. La opción b que indicaban los expertos en Insider es un dispensador para todo aquel que lo necesite siempre y cuando sea necesario.

Esconde el papel higiénico y los artículos de limpieza

Trata de ocultar estos objetos a primera vista, ya que son poco estéticos. Por eso, te aconsejamos que los guardes en el mueble oportuno que seguramente tendrás en tu aseo.

Las joyas no las dejes tiradas en el baño

Es una rutina que adaptamos sin darnos cuenta y que da una sensación de desorden. Muévelas, por tanto, al lugar en el que deberían estar. No tiradas en cualquier parte. Además, te ahorrarás cualquier susto innecesario y ese momento de ¡Oh, dónde he dejado mis pendientes favoritos!

Revisa que todos tus productos no estén caducados

Al menos una vez al año, desecha todo lo que esté caducado, viejo o en mal estado. Ganarás en espacio (que es una premisa fundamental que al final agradecerás) y en salud, por supuesto.

Los espejos, siempre pequeños

Tener un espejo inmenso no es necesario en un lugar en el que no nos observamos con tanto detenimiento.

Amenities de hotel

La valía nostálgica es innegable... nos recuerdan momentos muy bonitos, pero al final, más allá del valor sentimental...de poco más sirven. Así que, ya sabes. Fuera de tu baño.

¿Qué me dices de esa colección de revistas inútiles?

Son horteras, antiestéticas y ni las miras ya. Su único fin es el de acumular polvo y gérmenes. A la basura.

Di adiós a los ambientadores baratos

Las velas con olor, los aceites o los mikados son la opción más idónea y decorativa.