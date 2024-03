La decisión que toma un hombre tras saber que sus hijos no son suyos: "Quiero mi dinero"

Una de las situaciones más violentas en un matrimonio es la de las infidelidades. Según un estudio llevado a cabo por la empresa Gleeden, un tercio de la población española reconoce haber sido infiel a su pareja en algún momento de su vida. El 42% de estas personas eran hombres, mientras que el 31% se trataban de mujeres.

Es un momento traumático por el que es difícil de pasar, y más si tienes hijos. Pero más aún, si encima descubres que tus hijos no son tuyos. Es lo que le ha pasado a un hombre llamado Kevin, de los Estados Unidos, en un vídeo que se ha hecho viral en todo el mundo por la manera en la que se expresa.

En este caso, Kevin ha estado casado 51 años con su mujer, con dos hijos que siempre pensó que eran suyos. Sin embargo, al descubrir la cruda realidad, se grabó a sí mismo y anunció decisiones devastadoras para su familia viendo el "desastre", en sus palabras, que ha vivido. Y se quedó a gusto.

La decisión del hombre con su mujer y sus hijos: "No son buenos para nada"

"Llevo casado 51 años, tengo dos hijos de 42 y 40 años y no son buenos para nada", empieza este hombre con la angustia de conocer que los hijos no son suyos. Pero lo peor es cómo se enteró el señor de que no son descendencia suya, ya que fue con un examen para ver si alguno de sus hijos podían donar un riñón a su hermano, gravemente enfermo. Y ahí no acaba lo surrealista, ya que toma una decisión drástica al ver todo el lío que se le ha venido encima: pedir dinero a sus padres de verdad.

"Voy a comenzar el proceso de divorcio con mi mujer, me ha engañado y me ha hecho creer que mis dos hijos, que no son buenos hijos, eran míos", señala Kevin. Este clip, en TikTok, se ha hecho tremendamente viral, con más de 4 millones de reproducciones, algo normal viendo el drama que está contando.

"Voy a denunciar a sus padres y me quedaré con el dinero"

Y es que él ya sospechaba desde el inicio. "Veía a mis hijos y pensaba... se parecen a su madre, pero se parecían más al lechero o al cartero que a mí. Y, bueno, ese lechero estaba por ahí cuando mis hijos nacieron, osea que no lo descarto", explica el estadounidense.

Y lo que más busca ahora es venganza. "Quiero conocer a los padres verdaderos para recuperar mi dinero, se lo voy a pedir. Tengo varios padres pensados. He estado practicando mucho para demandarles y recuperar ese dinero que me succionaron estos dos vagos", explota en el vídeo.

Los usuarios de TikTok estaban muy de acuerdo con Kevin, viendo lo que había pasado. "La única manera de solucionar este trauma es con humor, aunque es un humor... poco fino", señala uno de los comentarios con más likes. Desde luego, le ha cambiado la vida a este señor estadounidense, porque 51 años de matrimonio es toda una vida.