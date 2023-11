La comprometida conversación que han captado unos vecinos en su edificio que han publicado en redes

El mensaje a su vecina haciéndose pasar por un cantante

Un enfrentamiento que no siempre es agradable, y si no, que se lo digan a este vecino de Madrid, que, harto de su vecina, ha querido mandarle un mensaje muy claro a través de un cartel en el rellano.Eso sí...de una forma muy particular.

Y es que su vecina tiene un hábito muy específico que realiza todos los días: cantar Back For Good de Take That en su casa. A todo volumen, imaginamos. Una rutina que no gusta nada a sus vecinos, que colgaron una nota informativa en el rellano a su atención, que ha recopilado la cuenta @LiosDeVecinos:

"No hace falta que la pongas a todo volumen todos los días. No solo nos molestas a nosotros, sino a los propios cantantes, que están hartos de escuchar su voz. Te pedimos que bajes el volumen o que cambies de canción" le decían. Además, le incitaban a escuchar otros cantantes de los 90, para cambiar de disco.





Como no recibieron respuesta, decidieron mandarle una segunda nota. Eso sí, cambiando el tono y haciéndose pasar por un cantante. Concretamente, el de Take That:

"Te escribo para pedirte, por favor, uses auriculares cuando escuches nuestra canción. Quiero olvidarla y seguir adelante con mi vida" empezaba diciendo.

"Por favor, deja de poner 'Back For Good' a todo volumen. Por el bien de todos, de tus vecinos, que quieren vivir en paz y tranquilidad, y por el de Take That, que queremos que nos recuerden por otras canciones más bonitas y originales. Y por el bien de mí mismo, que quiero superar mi pasado y ser feliz" decía.