8.000 kilómetros en tiempo récord: así ha sido la sorpresa de una joven a su novio

Los milagros existen y, por amor, todo puede ser posible. Y si no que se lo digan a un joven que se encontraba en Zimbabue celebrando un baile de despedida. Y es que, su novia tuvo que trasladarse a más de 8.000 kilómetros para darle la sorpresa de su vida. Ella es Elodie Commissaris, de 19 años, y es la protagonista de esta increíble historia que ha dado la vuelta al mundo. La novia voló 30 horas desde su casa en el Reino Unido hasta el país africano. Él, Jack Yalias, un chico de 18 años, se quedó atónito al ver a su chica justo donde él se encontraba, puesto que era inimaginable debido a la distancia.

Solo hay que ver la cara del joven para comprobar lo sorprendido que estaba por ver a su pareja en el baile de despedida en el que estaba. Esta bonita historia fue la siguiente. Elodie se mudó a Zimbabue en 2019, donde conoció a Jack y ambos se enamoraron. La chica le dijo a su novio que no podría ser su Leavers Ball debido a una expedición en Inglaterra. Sin embargo, lo que iba a suceder a continuación no estaba en los planes de Jack.

En cuanto Elodie supo lo que iba a hacer, desactivó todos los ajustes de ubicación de su teléfono para asegurarse de que todo salía sobre ruedas y la sorpresa seguía adelante. Al llegar al recinto, Jack se estaba haciendo una foto de espaldas a su novia, cuando esta se acercó a él por detrás y le agarró el brazo. Al mirar a su derecha, el novio se quedó sin palabras. Incluso, la copa que estaba sujetando se le cayó al suelo de la sorpresa y emoción. Multitud de sentimientos corrieron por su interior y estuvo atónito sin creer lo que veía durante unos segundos. De hecho, el propio Jack no articuló palabra hasta que su novia no le dio el primer abrazo.

El encuentro de Elodie y Jack fue de lo más emotivo. Tanto fue así que ella colgó el vídeo para enseñárselo a su familia y amigos, pero lo que no sabía era lo que iba a ocurrir con ello. Y es que, las imágenes han dado la vuelta al mundo y ahora han alcanzado más de seis millones de visitas. Elodie añadió: "La hermana de Jack iba a clases de baile conmigo y Jack venía a ver los espectáculos de baile y nos veía a su hermana y a mí. Con el tiempo, empezamos a hablar y a mensajearnos y empezamos a salir en noviembre de 2019".

"Mis mejores amigos vinieron a recogerme al aeropuerto y me quedé con ellos la noche anterior. Me preparé para el baile con mis amigos y compré un vestido por adelantado. En el viaje en avión, desactivé mi ubicación en todas las redes sociales y afirmé no tener wifi en el campamento del Duque de Edimburgo. Jack no tenía ni idea", señaló Elodie al contar la historia, sorprendida por toda la repercusión que había tenido el vídeo al subirlo a sus redes sociales.