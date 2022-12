Pedrea de la Lotería de Navidad 2022: comprobar lista de los números premiados

Con el sorteo terminado, tan sólo queda por comprobar los números premiados. Y no, no estamos hablando del primero o Gordo, el segundo, el tercero, los dos cuartos o los ocho quintos premios del sorteo de la Lotería de Navidad 2022; no, hablamos de los 1.794 números galardonados que engloban la pedrea. En las siguientes líneas sabrás cómo puedes comprobar si alguno de esos décimos nombrados están en tu poder.

Para comprobar si tu décimo ha sido agraciado en la pedrea, tan sólo tienes que comprobarlo a través de nuestro buscador. Introduces el número y la cantidad jugada y sabrás enseguida si tu cupón está entre los premiados de la pedrea de la Lotería de Navidad 2022.

A la 18:00 saldrá el listado oficial, por lo que no tires los décimos hasta que este el listado oficial que cargaremos en el buscadro de prepios de la Lotería de Navidad de COPE

Buscador de premios Lotería de Navidad

Cuánto toca y qué es la pedrea

La pedrea es un premio menor que engloba a los 1.794 números que cantan los niños de San Ildefonso al grito de "miiiiil eeeeuros". Serían 1.000 euros a la serie y 100 euros al décimo jugado; ganaríamos cinco euros por euro jugado. Aparte de la pedrea, hay otros premios menores, que podemos ver a continuación.

Terminaciones: cuánto dinero se gana en la Lotería de Navidad 2022

Para que tu décimo sea premiado con las terminaciones, las dos últimas cifras del mismo deben coincidir con las de los tres primeros premios. En el sorteo de la Lotería de Navidad 2022 las terminaciones han sido: 90, 74 y 50. Aquí ganarías lo mismo que con las centenas: 100 euros al décimo. Aunque si tienes las dos últimas cifras del Gordo serían 20 euros adicionales, al incluir en él el reintegro.

Reintegro: cuánto dinero se gana en la Lotería de Navidad 2022

Este suele ser el premio menor más reconocible por todos. El reintegro consiste en recibir lo jugado en el décimo (20 euros) si la última cifra del mismo coincide con la del Gordo de la Lotería de Navidad. En el sorteo de este año el reintegro sería el 0.





Pedreas, reintegros y terminaciones: ¿qué son y qué premio tienen?

Las pedreas y la sonoridad de los “mil euros”

Las posibilidades de llevarte un buen pellizco durante el Sorteo Extraordinario de Navidad no se resumen tan solo a ganar el Gordo. Hay unos premios que se escapan a las voces de los niños y niñas del Colegio de San Ildefonso que nos cantan con extrema ilusión durante toda la mañana.

La fecha del 22 de diciembre esconde otras tantas combinaciones con las que, aunque no supongan una gran fortuna, pueden alegrarnos unas fechas tan señaladas para todos los españoles. Es la oportunidad que nos bridan desde Loterías y Apuestas del Estado de agraciarnos con algo de dinero ante el proceso de ensueño que depositamos casi con fe ciega en el sorteo.

Lo cierto es que no existe una fórmula secreta para hacerse con uno de los 13 premios principales. O con la que disfrutar de más opciones. No existen más mecanismos para soñar que el hecho de comprar un décimo, pero hemos de confiar en que tenemos 1.794 posibilidades de adquirir una de esas pedreas tan gratificantes.

Las pedreas y la sonoridad de los “mil euros”





Uno de los sonidos del Sorteo Extraordinario de Navidad de cada año es la sonoridad de las voces de los niños y niñas del Colegio de San Ildefonso entonando el pegadizo “mil euros”. Esto es la pedrea, y se compone de todos aquellos números extraídos de los bombos del sorteo que no se corresponden con ninguno de los grandes premios.

En este caso, la pedrea reparte un total de 1.794 premios, con 1.000 euros a la serie, o lo que es lo mismo, 100 euros al décimo