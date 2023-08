Víctor Barroso recula: "No me retiro y seguiré con la misma o más ilusión si cabe”

El joven novillero de ElPuerto de Santa María, Víctor Barroso, sorprendió al mundo del toro -ayer sábado 12 de agosto- a través de un inesperado comunicado en su cuenta Oficial de Instagram afirmando que abandonaba los ruedos.

Un día después, Víctor Barroso se muestra contunde y explica que “Quiero ser torero y tan sólo el toro me quitará de mí profesión”, así lo asevera Barroso para dejar claro que su comunicado de “retirada” fue fruto de un “Arrebato de juventud, sin pensarlo ni meditarlo. Me precipité motivado por el enorme susto con el gravísimo percance del maestro Daniel Luque”.

La promesa portuense explica que“Me dejé llevar por un calentón y ni hablé con mi apoderado ni con mi entorno, y siento mucho el daño ocasionado desde ayer sábado”.

Víctor Barroso manifiesta con la “Humildad de un joven arrepentido” que tras ver las cosas con más calma “No me retiro y seguiré con la misma o más ilusión sí cabe. La dureza del toreo me jugó un mala pasada, pero también me ha abierto los ojos para ver que estoy dispuesto a morir por mí profesión, porque el toro será el único que me pueda quitar para siempre”.

Barroso finaliza diciendo“Mis profundas disculpas a todos por haber ocasionado esta confusión y mí sincero agradecimiento por tan innumerables muestras de cariño y apoyo recibidas para seguir toreando que es lo que más amo del mundo”. Concluyó Víctor Barroso.