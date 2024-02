Toros sin trapío e insustancial puerta grande de Sebastián Castella en La Mexico

Como en la primera corrida del serial, el mal ganado marcó un festejo que no estuvo a la altura del casi lleno y tampoco del repunte que vive la tauromaquia como respuesta a la prohibición. Toros de aparente menos edad de lo debido, escasos de defensas, sin fondo y descastados acompañaron la puerta grande.

Esta sucedió tras dos anodinas faenas del francés Sebastián Castella ante bovinos sin emoción. La primera oreja la obtuvo toreando primero en corto y después con algo de más distancia, pero atropelladamente. El francés salió del paso con un cambiado de mano que gustó en los tendidos. Al natural anduvo muy aliviado. Completó su actuación con circulares y toreando en redondo. Remató con manoletinas sin tensión por la falta de casta y trapio de su rival. Una estocada trasera fue suficiente para recibir una oreja. El animal se fue entre inmerecidos aplausos.

El francés rubricó el aldabonazo con un toro algo más hecho, al que el picador Efrén Acosta recibió con destreza en el peto. El lánguido ejemplar completaba los pases con dificultad. Faena a trompicones sin completar una sola tanda limpia y de mucha demostración de valor ante el descastado ya rendido. Los recursos para lograr la oreja, que le permitía salir a hombros, fueron los habituales circulares y desplantes. Concluyó con una estocada caída. Orejas sin argumentos para celebrar el fallo del tribunal colegiado.

Al abre plaza Fonseca, que confirmaba alternativa, lo recibió a puerta gayola. Las chicuelinas, alguna mirando al tendido, y el discurso al brindar, apuntaban a una faena populista que el diestro inició de rodillas con la muleta en la espalda. Ya de pie citó con el pico y hacia afuera. La media altura no le funcionó. En cambio, por bajo el toro mostró algo más de codicia. No quiso verlo el mexicano. Tras un par de pasos de baile, al natural, no se asomó al contrario. Más danza y trapazos sin siquiera justificarlos con quietud. Mató al segundo intento.

Peor estuvo con el cierre plaza, de aspecto más cocido por el tiempo. Fonseca lo mandó dejar crudo en el tercio de varas. Luego lo enfrentó con saltilleras y gaoneras. En la muleta pagó la decisión de darle una leve puya. No logró someterlo y despidió su confirmación sin pena ni gloria.

Leo Valadez tuvo enfrente las reses de más movilidad y casta. A su primera del sorteo, tras un vistoso pasaje de zapopinas, le ejecutó una media Verónica muy hacia dentro. Lo único rescatable de la tarde. Con la muleta ofreció en ambos toros una labor sin volcarse y erró con la espada.

Valadez puso banderillas al quinto, de pobre planta, con muchas carreras y ninguna pausa. Antes el varilarguero le infringió un dos en uno. Otra vez el de Aguascalientes estuvo prevenido, en paralelo, con la muleta asegurando un viaje lejano del astado.

FICHA DEL FESTEJO CIUDAD DE MÉXICO (México), domingo 4 de febrero de 2024. 3ª Temporada. Casi lleno.

Toros de XAJAY, de pobre trapío y escasos de defensas, Conjunto sin fondo y descastados.

SEBASTIÁN CASTELLA, oreja y ovación. LEO VALADEZ, silencio y silencio tras aviso. ISAAC FONSECA, que confirmaba alternativa, silencio y silencio.