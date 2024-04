El pasado lunes se realizó el sorteo de semifinales del Circuito de Madrid. En la primera parada, este sábado en Talamanca de Jarama, están acartelados Juan Herrero, Jarocho y Cid de María ante los novillos de Flor de Jara y Ángel Luis Peña

Juan Herrero llega tras resultar triunfador de la novillada de Estremera donde cortó una oreja. Abre la tarde el madrileño “consciente de la responsabilidad de torear estas dos semifinales ante ganaderías de garantías pero prevalece la ilusión sobre todas las cosas”. Busca con sus compañeros “esa rivalidad sana, sabiendo que cada uno va a ir a por la tarde pero deseando que podamos dar una bonita tarde de toros”. Y a los aficionados les anima a seguir “porque soy un novillero que intenta buscar el toreo que emociona y que este año pretende dar el golpe en la mesa que necesito en el escalafón novilleril”.

Jarocho se proclamó líder del escalafón de la fase clasificatoria. Llega a Talamanca “consciente de la responsabilidad y con ganas de dar la cara en una tarde tan importante”. De Flor de Jara, ganadería que conoce, “destaco la profundidad y transmisión”; y de Ángel Luis Peña “confío en la clase y bravura de sus animales”. Anima a los aficionados a verle porque “sigo luchando en profundizar mi toreo siendo fiel a mi concepto”.

Cierra la tarde Cid de María“cumpliendo lo que me propuse, avanzar en un certamen tan relevante e ir dándome a conocer”. A sus compañeros de cartel, el mensaje es claro: “voy a arrear porque no quiero dejar que el Circuito se me escape”. Y a los aficionados, “van a ver a un torero diferente en el que destaca la entrega y las ganas de querer hacer bien las cosas”.

La ganadería Flor de Jara vuelve al certamen. Carlos Aragón Cancela, su ganadero, ha reseñado tres novillos “entipados, dos cárdenos y uno negro que abren la cara”. La suya es una ganadería en la que los animales “salen definidos desde el principio, que no permiten equivocaciones pero en los cuales su virtud principal es la humillación y el recorrido”.

La ganadería Ángel Luis Peña también repite, en este caso tras su paso por el certamen en la edición 2023, donde lidió en la Final a Tres celebrada en Cercedilla.