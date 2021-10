Sergio Aguilar se retira de los ruedos por motivos "de índole personal"

El que fuera matador de toros y actual banderillero Sergio Aguilar ha anunciado a través de las redes sociales que por un cúmulo de motivos "de índole personal" ha decidido poner fin definitivamente a su carrera taurina.

El torero del madrileño barrio de Vallecas deja así de torear a sus 41 años sin entrar en profundidad en la razón que le ha llevado a tomar una decisión "difícil" pero a la vez "meditada desde hace tiempo", asegura.

"Desde hoy pongo fin a una etapa importante de mi vida. Quiero dar las gracias a todos aquellos aficionados que siempre me han demostrado respeto y de los que tanto cariño he recibido durante estos años, y por supuesto a todos los toreros que han contado conmigo. De una manera u otra siempre seguiré relacionado con este mundo que tanto me ha dado y al que más quiero", señala Aguilar.

Sergio Aguilar tomó la alternativa como matador de toros el 4 de junio de 2003 en la plaza de toros de Las Ventas de manos de José Miguel Arroyo "Joselito" y en presencia de Víctor Puerto, con toros de la ganadería de Partido de Resina.

Su puro concepto del torero hizo que la afición madrileña depositara en él muchas esperanzas, incluso el que fuera el descubridor de grandes toreros como José Tomás o Alejandro Talavante, José Corbacho, llegó a dirigir su carrera en sus inicios, consecuencia de ese estilo clásico y auténtico que atesoraba.

Pero las graves cornadas sufridas, como una que padeció en Valencia en el año 2004 u otra en el cuello que se llevó en Bilbao, más una gravísima lesión de rodilla -rotura del ligamento cruzado- mientras toreaba en Sevilla, hizo que, al final, su carrera no llegara a despegar.

En 2015, también en Madrid, haría su último paseíllo como matador de toros en una corrida en la que actuaron también Curro Díaz y Leonardo San Sebastián; y tras dos años de parón profesional decidió volver a los ruedos en 2017 pero cambiando el oro por la plata para convertirse en banderillero.

Como subalterno ha llegado a posicionarse entre los más importantes por sus facultades lidiadoras y su resolución también poniendo los palos, lo que le llevó a ir en las cuadrillas de numerosos toreros entre los que se encuentran grandes figuras como Julián López "El Juli" o José Tomás.

Su última actuación antes de anunciar su retirada tuvo lugar el pasado domingo en San Agustín de Guadalix (Madrid), en la segunda semifinal de la Copa Chenel, militando en las filas del aragonés Luis Antonio Gaspar "Paulita".