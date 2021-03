Ramón Valencia: “Todo estará limitado a lo que nos notifique Sanidad”

“Confiemos en que los datos de contagio vayan bajando progresivamente para que Sanidad nos permita un aforo del 50% que es lo que necesita esta plaza, como mínimo, para poder dar espectáculos”. Fueron estas las primeras palabras de Ramón Valencia en el encuentro con la prensa celebrado este mediodía en el Salón de Carteles de la Maestranza de Sevilla, y donde se han oficializado los carteles de una temporada taurina en Sevilla que aún es una incógnita.

Once corridas de toros, una corrida de rejones y dos novillas con picadores conforman el abono de 2021. Festejos que tienen previsto su celebración en las fechas 18 de abril, corrida inaugural, del 22 al 25 de abril y del 28 de abril al 2 de mayo. Además, adelantaría sus fechas la feria de Sa Miguel, para evitar posibles coincidencias con la Feria de Otoño de Madrid, estando prevista su celebración entre los días 16 a 19 de septiembre.

Con la presencia del delegado del gobierno de la Junta de Andalucía, Ricardo Sánchez, y acompañado por el también representante de Pagés, Pedro Rodríguez Tamayo, Ramón Valencia fue desgranando todos los pormenores de unas excelentes combinaciones condicionadas a la posibilidad de que la Junta de Andalucía autorice la entrada a la plaza de, aproximadamente, 5.000 espectadores el próximo 18 de abril.

“Porque, no solo por el aspecto económico, que también es importante, sino también por el compromiso que tengo con las figuras y todos los toreros en general, ellos con un aforo muy reducido, como el que tenemos actualmente por seguridad sanitaria, que serán unas mil doscientas o miel quinientas personas en esta importante plaza, tampoco lo verían” Por lo cual, dijo Valencia, “la celebración de estos festejos quedará limitada a las notificaciones de Sanidad”.

No hay plan B

Las dudas permanecen intactas sobre las fechas previstas y hay nula posibilidad de un cambio de fechas. Valencia fue tajante al afirmar que “no hay un plan B. No hay alternativa, habría que pensarlo, y tampoco se pueden solapar la ferias. Tal vez en otoño se podría pensar en hacer algo más”. El gerente de Pagés, hizo hincapié en las medidas que ya han sido tomadas por otras comunidades autónomas haciendo posible ese 50% de aforo. Y apostilló, "¿Por qué no en Sevilla?".

Abonos

El malestar de los abonados se hizo patente en las preguntas de los periodistas. Y es que el abonado está obligado a pagar su abono sin saber si los carteles anunciados se podrán celebrar. Valencia aseguró que “la obligatoriedad de renovar en estas circunstancias tan especiales está marcada por la ley. El reglamento es el que es y a eso nos tenemos que atener. El poseedor de dos localidades abonadas tendrá que renovar una, y la otra le quedará “confinada” para el próximo año, ofreciéndosele la posibilidad de adquirir un asiento próximo al suyo si quiere venir acompañado. De todas formas, la empresa solucionará este tipo de casos especiales”.

Novilladas

En cuanto la notable reducción de las novilladas picadas, Ramón Valencia, dejó claro que “con un 50% de aforo organizar este tipo de festejos es deficitario. No se ha querido cargar el abono en busca de soluciones que no son viables. Esta empresa ha apostado siempre por las novilladas. Desde el año 1960 ha organizado casi mil festejos menores, pero en esta atípica ocasión sin el respaldo de la Feria de Abril es imposible dar más que las anunciadas”. Tampoco están previstas las habituales novilladas nocturnas sin caballos.

Precios

Pedro Rodríguez Tamayo dijo haber mantenido los mismos precios de las localidades que las de temporada pasada. Y acabó diciendo que “nosotros tenemos una ilusión y trataremos de dar un impulso a la ilusión de los aficionados. Esperemos que con las vacunas esta situación la podamos solucionar”.

En cuanto a ausencias Ramón Valencia se refirió a las de Ponce y Ventura. “A Enrique se lo ofrecieron las corridas de Jandilla y Garcigrande, y no las quiso. Y Diego exigía un compañero por delante y no fue posible. También se le ofreció una mixta, pero no le gustó”. Con respecto a que las corridas sean televisadas dijo estar esperando la respuesta del Canal Toros de Movistar.