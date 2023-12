Rafael de la Cueva, de la Escuela 'Yiyo', gana el II Certamen Invernal de Escuelas de Madrid

FICHA DEL FESTEJO MADRID, sábado 30 de diciembre de 2023. Clase práctica sin muerte. Tres cuartos de plaza.

Novillos de DIEGO TABERNERO, desiguales de volúmenes y juego. El de mejores hechuras y juego resultó el cuarto.

ALEJANDRO VALASCO (ET Navas del Rey), vuelta al ruedo. MARTA MARTÍN (ET Valdemorillo), vuelta al ruedo. SERGIO ROLLÓN (ET. El Juli), silencio. RAFAEL DE LA CUEVA (ET. Yiyo), vuelta al ruedo. RODRIGO COBO (ET. Colmenar Viejo), vuelta al ruedo. JOAQUÍN MANZUR (ET. Anchuelo), saludos.