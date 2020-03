Un nuevo Perera debuta y triunfa en OIivenza

Suya fue la tarde y suyo el triunfo. Mejor no ha podido comenzar su andadura en el escalafón novilleril para Manuel Perera. Un nuevo Perera extremeño que este viernes ilusionó a sus paisano en el inicio de la Feria de Olivenza. Tres oreja y la impresión de que Extremadura sigue siendo cantera incansable de toreros.

Tuvo su cuajo el novillo de El Freixo con el que debutó con picadores Perera. El pacense se mostró variado con el capote y después, muleta en mano fue todo ganas. El trasteo, tras un inicio algo ligero, creció tras perder pie el novillero al ser derribado por los cuartos traseros del novillo. Repuesto del trance, hubo una tanda más mandona en redondo. En el final de faena recurrió a las cercanías para llegar a unos tendidos que no dejaron de apoyarle. Hubo otro achuchón en unas manoletinas finales que precedieron a una estocada baja que no fue impedimento para que los paisanos pidiesen y consiguiesen la oreja que paseó.

El sexto llevó el hierro de Vistalegre y pese a hacer concebir ciertas esperanzas en los primeros tercios, pronto cantó su mansa condición. Perera no se afligió ante ello y tras iniciar de rodillas su quehacer, limó las asperezas del novillo a base de sitio y temple. Al natural hubo una tanda mandona de muletazos largos y encajados. No importó un desarme y que la banda dejase de sonar. El pacense siguió insistiendo en apurar las embestidas cada vez más escasas del utrero. Un estoconazo final le pusieron en bandeja el doble trofeo.

No le importó las querencias que ya marcaba el primero de Juan Albarrán. Diego San Román se echó el capote a la espalda para firmar un quite por gaoneras de asfixiante ajuste. Rozando la taleguilla del mexicano pasaron los pitones del utrero. Un valor puesto al servicio del toreo que después no tuvo continuidad por la mansa condición del animal. Se lo intentó sacar a los medios Diego, pero no tuvo respuesta por parte del novillo. Más cerrado en tablas intentó exprimir un limón agrio y sin jugo alguno. Lo apuró en la distancia corta metido entre los pitones. Se tiró por derecho pero la espada cayó caída.

Que San Román se había llevado el lote más fuerte y el menos opciones también se comprobó cuando salió el cuarto. Un torito por alzada y pitones de José Luis Iniesta que pareció descoordinarse en el saludo capotero del azteca. Después pese a la intención del novillero, al novillo le costaba un mundo seguir el engaño pese a su buena intención. Hubo empeño y de nuevo acabó entre los pitones en el epílogo de la faena. Hubo otra ovación tras dejar una estocada desprendida.

Tomás Rufo quiso recibir a su primero de rodillas pero el abecerrado novillo de Ferrera con el hierro de La Peregrina a punto estuvo de prenderle por la chaquetilla. De nuevo se hincó de hinojos para iniciar la faena el toledano. Corriendo la mano con largura. Cuando se incorporó, aprovechó la codiciosa embestida del astado por el pitón derecho. Relajada la figura y ligando los muletazos en un palmo de terreno. A izquierdas el novillo no era igual y la faena lo notó. Volvió a la diestra para engarzar otra serie muy vertical y limpia en el trazo. Tras las manoletinas finales, un pinchazo hondo arriba fue suficiente para tumbar al del hierro pacense. Hubo petición suficiente para que Rufo pasease la primera oreja de la tarde y de la feria.

El quinto de Talavante fue otro buen novillo. Con kilos y un notable fondo de nobleza que aprovechó Rufo para torear de nuevo con relajo y buen aire. Mejor a derechas que al natural otra vez. Pero pese al notable ejemplar del torero extremeño, aquello no terminó de cuajar. Dejó de nuevo un pinchazo hondo, pero esta vez dos fallos con el descabello alejaron a Rufo de poder redondear el triunfo.

FICHA DEL FESTEJO

Olivenza (Badajoz), viernes 6 de marzo de 2020. 1ª de Feria. Dos tercios de plaza.

Novillos, por este orden, de Juan Albarrán, de agradable presencia y juego manso y aquerenciado; La Peregrina, terciado y feo de hechuras pero de juego encastado; El Freixo, con más cuajo que pitones, manejable pero a menos; José Luis Iniesta, bien presentado y descoordinado; Talavante, con cuajo y fondo de nobleza; Vistalegre, bien presentado pero desfondado.

Diego San Román, saludos y saludos.

Tomás Rufo, oreja y saludos.

Miguel Perera, que debutaba con picadores, oreja tras aviso y dos orejas.