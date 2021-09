Miquel Iceta: "Como ministro voy a respetar la tauromaquia"

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha dicho hoy que "como ministro" va a "respetar" la tauromaquia por tratarse de un bien cultural y ha considerado que la decisión de no celebrar festejos taurinos en la plaza de toros de Gijón es "competencia municipal".

Así lo ha explicado Iceta durante su comparecencia en la comisión de Cultura del Congreso, donde preguntado por el grupo parlamentario popular sobre la tauromaquia ha dicho que como ministro "va a respetar la legislación vigente".

"Como ministro tengo la obligación de proteger todos los bienes culturales definidos, me gusten más o menos, el Tribunal Constitucional ya dijo que no se podían prohibir las corridas de toros, y nosotros tenemos una ley que define la tauromaquia como patrimonio nacional, y esto se concreta en un premio nacional de tauromaquia, en subvenciones y alguna exposición, pero no se me puede pedir más ni menos, con independencia de los gustos", ha expresado.

Respecto a la plaza de toros de Gijón, donde no se volverán a celebrar festejos después de que su ayuntamiento anunciara que no renovará la concesión del coso taurino tras la polémica con unos toros llamados "Feminista" y "Nigeriano", Iceta ha concluido que esto se trata de una "competencia municipal".