Los toros de Pedraza de Yeltes regresan este Domingo de Resurrección (18h.) a Las Ventas. Tras llevarse el triunfo en la corrida concurso de ganaderías lidiada el pasado mes de septiembre en el coso venteño, con el toro 'Sombrero', esta divisa charra protagonizará el segundo festejo de la temporada en Madrid.

El ganadero Luis Uranga explica que vienen cargados de “ilusiones, pero también preocupaciones, porque es una responsabilidad muy grande. Hay que tener en cuenta que el último año solo lidiamos un toro y fue declarado el mejor de la corrida concurso. Eso creó muchas expectativas e ilusiones en la afición y ahora nosotros tenemos que responder”. Y aclara que su forma de responder a la afición madrileña es "presentándonos con dos corridas de toros esta temporada en Madrid. La de este Domingo de Resurrección, que es una fecha muy significativa en el calendario taurino, y luego la cita en la Feria de San Isidro”.

En cuanto a la corrida que saltará al ruedo este domingo expresa que “ha quedado una corrida muy equilibrada, bien presentada, pareja y abierta de sementales, a la espera de que den buen juego. Pienso que van a servir unos cuantos toros. Vienen por lo menos dos hermanos de padre de Sombrero”.

En el cartel se anuncian los diestros Román, Manuel Dias Gomes, que confirmará su alternativa, y Francisco de Manuel. "Román el otro día estuvo fenomenal con el toro que lidió en la encerrona de Valencia, que no tuvo todo el empuje que a nosotros nos hubiese gustado, pero estuvo muy bien en toda la corrida en su conjunto no solo con nuestro toro. Es un torero muy capaz para resolver todo tipo de situaciones", apunta el ganadero al comenzar a analizar la terna de lidiadores. "Dias Gomes ha estado tentando este invierno en nuestra casa y todo el mundo me habla bien de él y la buena temporada del año pasado. Y Francisco de Manuel es uno de los toreros queridos por la afición venteña, apoderado por una casa importante e hizo muy buena temporada tanto el año pasado como el anterior", finaliza.