Julio Méndez se lleva la segunda edición del Certamen 'Kilómetro Cero' en el Palacio Vistalegre

FICHA DEL FESTEJO MADRID, domingo 25 de febrero de 2024. Final 'Kilómetro Cero'. Un cuarto de plaza.

_ Tres erales de FLOR DE JARA (1º, 2º y 5º), de correcta presentación, en tipo. Destacó el primero, premiado con la vuelta al ruedo. Tres más de JOSÉ GONZÁLEZ, (3º, 4º y 6º), más cuajados y de juego desigual.

ÁLVARO SERRANO (E.T. Navas del Rey), oreja. PEPE BURDIEL (E.T. Yiyo), ovación. SIMÓN ANDREU (E.T. Valencia), ovación. JULIO MÉNDEZ (E.T. Badajoz), oreja tras aviso. JAVIER CUARTERO (E.T. ALICANTE), ovación tras aviso PEDRO RUFO (E.T. Toledo), ovación tras dos avisos.