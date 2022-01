Emilio de Justo se encerrará con seis toros de distintos encastes en Guijuelo

Se empieza a abrir el horizonte estival y con ello empiezan a anunciarse los primeros carteles de la temporada. Justo en el día de hoy se ha anunciado en FITUR uno de relumbrón, sobretodo para el toreo charro, un homenaje al campo bravo salmantino junto con el triunfador de la pasada temporada, Emilio de Justo.

El de Torrejoncillo, matará seis toros en Guijuelo el próximo 18 de agosto, lugar donde el pasado mes de agosto indultó a 'Lituanillo' de La Ventana del Puerto.

Además como gesto a los ganaderos que tanto han sufrido en las temporada pasadas, serán astados de diferentes encastes:Francisco Galache (Vega-Villar), Montalvo (Domecq), Puerto de San Lorenzo(Lisardo-Atanasio), Garcigrande (Domecq), El Capea y Castillejo de Huebra (Murube).

Emilio de Justo, tras la presentacíon del cartel de Guijuelo este jueves en FITUR, ha señalado que "este año donde cumplo 15 años de alternativa y he querido tener este gesto con a tierra salmantina ya que es muy especial para mi desde que empecé. En ella siempre me he sentido muy querido y respetado por ganaderos y profesionales y me apetecía hacer un homenaje al campo bravo charro”