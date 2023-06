Doctor Crespo: "No sé cómo Isaac Fonseca pudo matar los seis toros"

Isaac Fonseca tuvo que hacer frente a los seis toros de la tarde y a pesar de ser herido por el toro de Zacarías Moreno, el tercero de la tarde, aguantó y pasó a la enfermería tras proclamarse Triunfador de la Copa Chenel 2023 y salir a hombros.

Según el parte facultativo, firmado por el Dr. Crespo, sufrió una “herida por asta de toro en la cara interna del tercio medio del muslo derecho con una trayectoria de unos 18 cm, llegando a la cara anterior del fémur, además de varias heridas inciso-contusas en región bucal”.

Enrique Crespo no se explica “cómo Isaac pudo matar los seis toros. La cornada era muy extensa, le había desgarrado dos músculos y el pitón llegó hasta el fémur. El gesto heroico de Isaac, herido, no se lo explica nadie, sabiendo que quedaban en los toriles tres toros y que iba herido. Son cosas que solo hacen los toreros, de ahí nuestra máxima admiración”, confiesa el doctor.

Al entrar a matar al sexto, de Palha, también fue volteado y “tuvo mucha suerte porque le pudo haber herido de gravedad, pero afortunadamente no fue así”, continúa el Dr. Crespo.

Mientras le operaban, el Dr. Enrique Crespo hizo pasar a su apoderado “para que viera que no era un simple puntazo como muchos pensaban. Las cornadas son muy engañosas, a veces sangran poco y hasta que no abres no sabes la extensión real”, asegura.