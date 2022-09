Christian Parejo, oreja en la primera del Zapato de Oro de Arnedo

Se ha celebrado esta primera novillada, con menos de un cuarto de entrada en el Arnedo Arena, con reses de Cebada Gago, impecables de presentación, desiguales en comportamiento y a destacar el último, aplaudido en el arrastre.

Juan José "Villita" no pudo lucirse con el capote en el primero, al que dio dos pullazos, que hicieron mucha sangre; tras eso, entre probaturas y desconfianza el toledano no logró estar a gusto y no se concentró frente a un novillo que pedía mando y no lo encontró, porque el novillero nunca le sometió, con lo que el animal campó a sus anchas; tres pinchazos antes de la estocada silenciaron la labor del joven manchego.

En el cuarto empezó alborotado con el campo, ante un novillo que pronto buscó las tablas; no dijo nada con el toreo ni en redondo, ni al natural, con trallazos inconexos, ante un flojo animal, con el que cuajó una faena sin atisbo de emoción, con lo que llevó una indiferencia total a la grada antes de finalizar con una estocada y dos descabellos.

Alvaro Burdiel comenzó muy bien con el capote, enroscándose con verónicas de mucho ajuste; tras un pullazo largo, muy bien recibido, estuvo voluntarioso, valiente, bien colocado, sacando pasajes sueltos con el derecho y toreo de verdad por el izquierdo; terminó con casi media y una estocada, tras un aviso que le valió la ovación del público.

En el quinto de la tarde tras un largo saludo de capote cuajó hasta ocho verónicas y dos medias bien recibidas y brindó al matador Diego Urdiales para luego tratar de llevarse al animal, un novillo que se tragaba bien el primer pase para rebañar el segundo, quedándose corto y buscando los tobillos; el sevillano plantó batalla y el público agradeció su voluntad y las ganas; puso fin a la faena con un pinchazo hondo suficiente para una vuelta al ruedo.

Christian Parejo inició la faena del tercero de la tarde con chicuelinas en los medios y con una sola vara el novillo dobló; el chiclanero quiso tomar cierta altura con una serie en redondo pero fue volteado en dos ocasiones al natural, con lo que ya no hubo estructura alguna en su faena; luego quiso meterse entre los pitones y salió atropellado; con todo, una gran estocada hizo de disculpa para que diera la vuelta al ruedo.

El que cerró plaza fue el mejor novillo de la tarde, tanto que fue aplaudido en el arrastre, y Parejo empezó prometedor con el derecho, con series ligadas, con temple, bien rematadas; pero por el izquierdo apenas quiso ver al animal; estuvo encimista y volvió a tener un susto, como en su primero, con lo que no lo volvió a intentar; cuando se puso con pases en redondo recurrió a un toreo galerista, que fue recibido por la grada en una tarde de pocas emociones.

Para matar, Parejo tuvo que recurrir a dos descabellos, tras una estocada trasera, con lo que recibió un aviso, aunque le fue suficiente para que le concedieran una oreja y se fuera como el triunfador de la tarde en Arnedo.

Arnedo (La Rioja), martes 27 de septiembre de 2022. 1ª de Feria. Un cuarto de plaza.

Novillos de Cebada Gago, impecables de presentación. El primero sin entregarse y con peligro, el segundo encastado y con fijeza; flojo y a la defensiva el tercero; justo se fuerzas y toreable el cuarto; un quinto bravo aunque de embestida corta; y el mejor el sexto, bravo, repetidor y con clase, que fue aplaudido en el arrastre.

Juan José Villita, silencio y silencio

Álvaro Burdiel, ovación tras aviso y vuelta al ruedo

Christian Parejo, vuelta al ruedo y oreja tras aviso