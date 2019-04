Casado promete recuperar la emisión de los toros en TVE

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado este domingo que, si llega a ser presidente del Gobierno tras las elecciones generales del próximo 28 de abril, devolverá a Televisión Española la emisión de las corridas de toros. Secunda así el anuncio que realizaba minutos antes el torero Miguel Abellán, que forma parte de las listas de los populares de cara a los mismos comicios.

“Cuando sea presidente del Gobierno volverá a emitirse en TVE la fiesta nacional. Pero no porque a mi me guste, sino porque hay 6 millones de españoles que todos los años les apetece ir a los toros” ha recalcado Casado que, incide, estos mismos españoles “deciden ir a donde les da la gana y no donde un alcalde podemita les prohíbe ir”.

En la misma línea, el líder de los populares ha recalcado que la tauromaquia es el segundo espectáculo de masas más popular en el país y que, como a él no le “gustaría que prohibieran el fútbol, no está bien que prohíban los toros para alguien que no puede desplazarse a una plaza”. Ha destacado también que el sector del toro mueve 3.000 millones de euros de economía productiva todos los años, que da trabajo a 180.000 personas en España y recauda centenares de millones de euros en entradas. “La tauromaquia siempre ha sido una de las banderas del PP” ha concluido el presidente del PP

“Antes de que pensaras en mí ya creía en ti” �� Gracias por tus palabras, @miguelabellan, y por dar el salto al ruedo de los @populares �� Me comprometo a cumplir con tu reclamación de volver a retransmitir los toros en TVE cuando sea presidente del Gobierno. pic.twitter.com/EJS76ZvWnV — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 7 de abril de 2019

Minutos antes, el torero Miguel Abellán, había anunciado en el mismo acto en Córdoba que va a “contribuir a intentar a que los toros vuelvan a Televisión Española, porque los toros interesan”. “La tauromaquia se siente respaldada y es el momento de devolverle al sitio donde siempre ha tenido que estar” ha finalizado Abellán.