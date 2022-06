El próximo 18 de junio llega a la provincia de Huelva la Liga Nacional de Novilladas donde se celebrará la final a tres del Circuito de Andalucía.

Tras las cuatro novilladas clasificatorias y las tres semifinales llega la recta final del Circuito de Andalucía. El próximo 18 de junio llega a Palos de la Frontera la final a tres, en ella Calerito, Christian Parejo y Jesús Cuesta se han ganado su plaza dejando atrás a otros cinco participantes.

Calerito que ya participó el año pasado en el Circuito de Andalucía llegando a ser semifinalista, en esta edición se presentó al bolsín clasificatorio donde quedó en quinto lugar, entró a participar tras la baja de Daniel de la Fuente. De quedarse fuera del circuito ha llegado a convertirse en finalista. De su nueva oportunidad en el circuito andaluz afirma que ‘el año pasado me quedé en semifinales y este año doy un paso más, soy consciente de la importancia de este Circuito, tengo de nuevo la oportunidad y voy a aprovecharlo’.

Por su parte, Christian Parejo también fue semifinalista en la edición 2021, en su caso, no pudo hacer el paseíllo tras una lesión de peroné. Así lo recuerda ‘tenía una espina clavada desde el año pasado al caer lesionado pero voy a aprovechar la oportunidad’. El novillero gaditano hará el paseíllo por la mañana en la localidad francesa de Istres y para poder llegar a tiempo al municipio onubense de Palos cruzará la península en avión privado.

Cierra la terna el sevillano Jesús Cuesta que siendo uno de los participantes más desconocidos ha conseguido vencer a dos de los grandes favoritos del Circuito, Álvaro Burdiel y Marcos Linares. Es el participante que ha obtenido mayor puntuación en el Circuito, con sus dos actuaciones en Vera y Utrera ha sumado un total de 36,58 puntos. Esta experiencia la está viviendo con ‘tranquilidad porque me ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí, he vivido tiempos en los que me he desesperado pero bueno he sido constante y he sabido esperar la oportunidad. El tiempo te hace ser cauto y no esperar nada e ir día a día’.

Los tres finalistas lidiarán novillos de Ave María y Torrehandilla, ambas ganaderías se estrenan en el circuito.

Luis González, ganadero de Torrehandilla define el lote que se va a lidiar en Palos de la Frontera como ‘morfológicamente muy en tipo de Jandilla, variedad de pelaje, bonitos y que pueden ir perfectamente a una plaza de primera’. Afirma que ‘ la principal virtud de los novillos de la divisa sevillana es la fijeza’ y aconseja a los novilleros que ‘de salida lo toreen de capote sin forzarlo y le hagan una buena lidia para que la faena de muleta pueda ser larga’.

Por su parte, Robert Margé, ganadero del hierro de Ave María, afirma que ‘hasta ahora lo que he visto sale con un poco de motor pero con su punto de nobleza’ aunque apunta que ‘a mí no me gusta hablar de los novillos antes porque yo he aprendido que el toro te exige humildad y hablar antes no es humildad, es presumir’.

Se celebrarán actividades desde por la mañana en la plaza de toros como aperitivo gratuito, vestir a un caballo de picar y por la tarde antes del festejo habrá hinchables para los más pequeños y actuación musical.