Así se disculpa (a su manera) Dani Mateo por sonarse la nariz en la bandera española

El cómico Dani Mateo ha sido objeto de una intensa polémica con su última broma en el programa de La Sexta 'El Intermedio'. En el 'sketch', retirado de la web de La Sexta tras las críticas, el humorista catalán estornuda y se limpia la nariz con la bandera española. "No, no. ¿Qué he hecho? - dice a continuación - Perdón, no quería. No quería ofender a nadie. Sana, sana, culito de rana. No quería ofender. Ni a los españoles, ni al Rey, ni a los chinos que venden este trapo...No, no, trapo tampoco. Perdón". A continuación, el propio Mateo tiró al suelo la bandera.