Últimas noticias sobre el estado de salud de Mila Ximénez: nueva visita al hospital

Mila Ximénez sigue plantando cara al cáncer. La popular colaboradora de "Sálvame" batalla por superar la enfermedad y se siente arropada tanto por el plantel médico que sigue paso a paso su diagnóstico como por su familia, siempre pendiente para arroparla en sus momentos más duros. El pasado 27 de enero fue la última vez que Mila Ximénez pisó el plató de Telecinco. En aquellos días previos a su desaparición en la tele dijo: "Lo que he pasado este mes no se lo deseo a nadie. Yo tengo mucha fuerza pero cada vez me cuesta más sacarla y me cuesta más levantarme. El camino está siendo largo y jodido. Todo esto me ha pillado cansada. A mí me gusta mucho vivir, pero me gusta vivir con calidad de vida".

Desde entonces, la periodista de Sevilla ha estado completamente alejada de los focos e intentando recuperarse. A inicios de la primavera sobresaltó la noticia de un ingreso hospitalario que pudiera traer malas noticias. Sin embargo, su núcleo más cercano aseguraba que dicho ingreso se debía a las numerosas pruebas que Mila debe realizarse y no por un agravamiento de su salud.

Esta semana, Mila ha vuelto al hospital. Según cuenta la revista "Semana", la colaboradora "se está sometiendo a un nuevo tratamiento experimental en la clínica La Luz, que parece que le está sentando bien por lo que está mejorando". Los fotógrafos han captado a Mila junto a un grupo de amigos, entre los que se encontraba Belén Rodríguez, y también su hermano Manolo.

SU HERMANO: "ESTÁ MEJORANDO, PERO AÚN SERÁ LARGO"

Mila quería pasar inadvertida y por ello intentó ocultarse bajo una gorra. Según subraya la revista, Mila ha notado cierta mejoría con este tratamiento que le están realizando en la Clínica La Luz. De hecho, unos días antes de una de sus últimas revisiones, su hermano Manolo explicaba al diario ‘ABC’ que estaba mejor. "Está siguiendo su tratamiento y gracias a Dios, mejorando, pero aún será largo", contaba.

Pese a esa mejoría, las últimas imágenes de la colaboradora muestran que Mila está visiblemente más delgada. En sus redes sociales su silencio es casi absoluto. Sólo lo rompió la semana pasada para dar la enhorabuena a su compañera Belén Esteban por el éxito de sus gazpachos. "Felicidades compañera. ¡No pueden estar más ricos!", escribió. Todos desean que Mila pase este bache lo antes posible y pueda volver muy pronto a la televisión.

