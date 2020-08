Tremenda pillada a un comentarista de TVE en pleno Tour de Francia: se va al baño y se deja el micro encendido

Durante la retransmisión de la segunda etapa del Tour de Francia ha tenido lugar una anécdota sin precedentes. Cuando quedaban aproximadamente 97 kilómetros para el final de etapa, Carlos de Andrés que es el narrador que se encarga de hacer la conexión con el Telediario... ha tenido un traspiés que no le repercutía a él directamente. Y es que uno de los comentaristas que le acompañaban se ha dejado el micro abierto y se le ha escuchado orinar en plena retransmisión del Tour.

Se ha escuchado hasta como tiraba de la cadena del váter. Este hecho se ha difundido en redes y ha sido muy comentado por lo surrealista de la situación. Además, y como apunte curioso, el sonido orinando.. de la hebilla y la cadena del retrete sólo se ha escuchado en Teledeporte y no en La 1. Este tuit que recoge la escena ya acumula más de 1.000 retweets y 1.900 'likes', convirtiéndose así rápidamente en viral.

�� Un comentarista del Tour en TVE fue a orinar y se dejó el micro abierto.



Así se ha escuchado todo hoy durante la conexión de Carlos de Andrés en el Telediario.



Por suerte el sonido orinando, de la hebilla y la cadena del retrete sólo se escuchó en TDP y no en La 1 �� pic.twitter.com/JlrBYHKQXw — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) August 30, 2020

El inesperado momento ha provocado que los tuiteros se hayan tomado con mucho humor la imagen. Un usuario indicaba que se trataba de un hecho histórico, mientras otro puntualizaba que era histórico (acompañado con unas cuentos gifs que daban cuenta de su carcajada). Asimismo, otra persona indicaba a través de twitter que esto es ya lo único que le faltaba por ver este año.

Estos son otros fallos reseñables en directo en TVE

A mediados de mayo del año pasado, el ente público también sufrió un error que llevó a Ana Blanco a pedir disculpas en directo. Una redactora se refirió, por error, en una de sus intervenciones políticos catalanes en prisión como "presos políticos". Así pedía la mítica periodista de TVE disculpas en nombre de su compañera: "Y antes de despedirnos pedimos disculpas por un error en una de las crónicas que hemos ofrecido sobre la constitución de las Cortes en las que se ha utilizado la expresión presos políticos en lugar de presos electos al hablar de los diputados encarcelados. Ha sido un lapsus al leer esa crónica", indicaba Ana Blanco.

Poco tiempo después, la propia redactora pedía disculpas y justificaba sus palabras en un lapsos por las prisas: "Ha sido un grave error que he cometido de manera voluntaria", aseguraba Alba Beas.

Pido disculpas porque en un momento del @telediario_tve he dicho “presos políticos” en vez de “presos electos”. Ha sido un grave error que he cometido de manera involuntaria fruto de las prisas. — Alba Beas (@albabeas) May 21, 2019

Lapsus que se producen, pero que causan un auténtico revuelo a través de redes sociales. Otro ejemplo de ello es el error de Mar Chércoles en la 1, que se convirtió en viral rápidamente. Tras trabarse en directo en hasta 3 ocasiones, la periodista decidió abandonar la conexión diciendo lo siguiente: ¡No, lo he hecho mal! Joder, lo siento. Me he equivocado", indicaba.

Este fallo se difundió a través de redes sociales y la periodista agradeció el apoyo que había recibido.