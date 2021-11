Susanna Griso se queda de piedra con la broma que le gasta un colaborador en 'Espejo Público': "No lo pillaba"

La presentadora de 'Espejo Público', Susanna Griso, ha vivido este martes un momento de muchas dudas en el programa de Antena 3. Todo ha ocurrido mientras ella y la mesa de colaboradores estaban analizando los movimientos en el Partido Popular de Madrid, motivados por la celebración del Congreso autonómico de la formación en esta comunidad autónoma.

Isabel Díaz Ayuso se ha postulado ya como candidata a liderar la formación a nivel regional, y por eso pide a la dirección nacional de Génova que acelere los plazos para poder celebrar la cumbre de los populares madrileños lo antes posibles. La cuestión es que el Partido Popular ha fijado en su agenda los congresos de las regiones uniprovinciales para el próximo año 2023.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso - EFE









En esta ecuación juega también un papel fundamental el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Para muchos es el candidato preferido por la calle Génova para disputar la presidencia a Ayuso, aunque también ha aparecido con fuerza en las últimas jornadas la idea de que el edil madrileño se integre en la candidatura de Isabel Díaz Ayuso ocupando el cargo de secretario general.

Sobre este asunto ha sido preguntado el propio Almeida en la mañana de este martes en 'Espejo Público'. En este sentido, el alcalde popular ha evitado pronunciarse al respecto, y simplemente se ha remitido a los plazos establecidos por la dirección nacional de su partido.

Martínez-Almeida ha calificado a Díaz Ayuso como "uno de los mejores activos del PP", si bien ha señalado que ahora mismo "lo importante" son los madrileños. "Piden que no miremos al partido y sí que los miremos a ellos", ha apostillado.

También se ha referido a la posibilidad de integrarse en una lista con Ayuso: "Yo no he recibido ninguna noticia al respecto. No me ha llegado ninguna invitación para ser secretario general del PP de Madrid. Poco puedo decir, y si yo aceptaría eso, diría lo mismo. Me parece fenomenal que se presente Isabel Díaz Ayuso y que hablemos del congreso cuando toque hablar", ha expresado el regidor en su entrevista en 'Espejo Público'.

La anécdota de Susanna Griso en 'Espejo Público'

Ya en tiempo de opinión, uno de los colaboradores de la mesa, Antonio Martín, ha querido explicar con una pequeña broma que están apareciendo muchas voces sobre la situación real de partido respecto a este asunto en la Comunidad de Madrid: "El Señor Fuentes es el que más habla dentro del Partido Popular".

Tras escuchar estas palabras, Susanna Griso ha querido preguntarle a quién se estaba refiriendo, ya que no le sonaba que hubiese alguien con ese apellido en la primera línea del partido. "¿Quién es el Señor Fuentes?"

Hay fuentes y fuentes pic.twitter.com/XPT6Y2sRgI — TVMASPI (@sebas_maspons) November 16, 2021

Después de lanzar la pregunta, el periodista que ha querido hacer esta reflexión le ha explicado que en realidad no se estaba refiriendo a una persona, pero sí a la multitud de informaciones que están apareciendo sobre esta cuestión. Al final, todo ha quedado en una anécdota después de que Susanna Griso señalase que no lo había pillado.