Serrat frena 'El Hormiguero' para explicar el verdadero motivo por el que se retira

Joan Manuel Serrat ha visitado este martes el programa de Pablo Motos, 'El Hormiguero', donde ha dado más detalles sobre su retirada del mundo de la música después de concluir la gira que comenzará en las próximas fechas.

En este sentido, el reconocido cantautor español ha desvelado más detalles sobre las verdaderas causas que le llevan a bajarse de los escenarios, algo que, según ha explicado él mismo, nunca había llegado a plantearse.

"¿Cómo te vas a ir si la gente te aplaude como te aplaude?", le preguntaba Pablo Motos después de ser testigo del cariño que el catalán ha recibido por parte del público del programa de Antena 3.

"Hay cosas que parece que nunca van a pasar. Antes de que me despida un virus o me despida la salud o me despida el público, prefiero despedirme yo. Cuando empecé no tenía una fecha de caducidad y nunca me la había planteado. Lo que ha hecho planteármelo todo han sido estos más de dos años desde mi último concierto", ha señalado Joan Manuel Serrat.

“Antes de que una enfermedad, la salud o el público me retire, prefiero irme yo”, @JoanM_Serrat nos anuncia su retirada de los escenarios #SerratEHpic.twitter.com/EOOEBZjA92 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 7, 2021

A partir de aquí, Pablo Motos ha querido saber más sobre cómo le ha afectado la pandemia, momento en el que Serrat se ha sincerado respecto a que ha sido un importante punto de inflexión para tomar decisiones: "Ha fastidiado a todos y los que han tenido menos argumentos para defenderse es a todos los que les ha fastidiado. Yo la he podido pasar bien cómodamente en mi casa, solo con mi señora, pero bueno tenía verde alrededor, tenía animales, libros y más o menos lo pasé".

Las claves de la gira de despedida de Serrat

El cantautor barcelonés Joan Manuel Serrat ha confirmado las primeras fechas de su gira de despedida 'El vicio de cantar 1965-2022' que hará en España entre los meses de junio y diciembre de 2022, que se suman a la anunciada el 23 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Según ha informado este martes la promotora The Project, el cantante actuará el 8 de junio en la Plaza de Toros de Murcia, el 11 de junio en el Palacio Euskalduna de Bilbao, el 30 de junio en la Plaza de Toros de Valencia y el 3 de agosto en la Plaza de Toros de Alicante.









El cantautor también actuará el 17 de septiembre en el Navarra Arena de Pamplona, el 23 de septiembre en la Plaza de Toros de Granada, el 8 de octubre en el Auditorio Kursaal de San Sebastián y el 12 de octubre en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza.

Las fechas confirmadas este martes concluyen con el concierto el 13 de diciembre en el WiZink Center de Madridy el 23 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.