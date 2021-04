Los seguidores de 'Pasapalabra', hartos: el anuncio que destripa qué pasará con Javier Dávila y Pablo Díaz

Pasapalabra es desde hace muchos años uno de los espacios favoritos de los españoles. Cada tarde, decenas de miles de personas se unen a Roberto Leal frente a la televisión para presenciar los duelos que se viven durante la emisión del programa. No obstante, desde hace ya un tiempo la audiencia ha dejado entrever su descontento con Antena 3. Ya ocurrió cuando la cadena lanzó un vídeo promocional en el que parecía que Pablo Díaz, el favorito para llevarse el bote de Pasapalabra, finalmente se llevaba el gran premio. Algo que todavía no ha ocurrido. Desde entonces, los espectadores no han dudado en criticar muy duramente la estrategia de comunicación del espacio televisivo.

Este martes ha vuelto a ocurrir. El pasado lunes, Atresmedia publicó un tuit en el que aseguraba que el duele entre Javier Dávila y Pablo Díaz está "más emocionante que nunca", advirtiendo además de "máxima tensión".

Recordamos que Javier y Pablo llevan varias ediciones luchando frente a frente por hacerse con el bote del programa, pero al parecer el mítico duelo se torna "más emocionante que nunca". Tal y como han adelantado, ambos estarán "a una letra de llevarse el dinero". Sin embargo, el descontento de los usuarios ha sido mayúsculo cuando la propia cuenta de Twitter del programa hacía una revelación que muchos tacharon de 'spoiler'.

El enfado de los usuarios de Pasapalabra

Como ya venimos diciendo, desde hace varias semanas los espectadores del programa han trasladado su enfado con el espacio. Una indignación que se ha vuelto a repetir. La cuenta oficial de Pasapalabra publicó un tuit en el que asegura que Javier Dávila "jugará, de momento, una tarde más en el equipo azul", refiriéndose a la primera prueba que hay diariamente en Pasapalabra.

Un mensaje que dista mucho del anuncio que está emitiendo Antena 3, en el que aseguran que ambos concursantes se quedarán muy cerca del premio y eleva la rivalidad entre ambos un nuevo escalón. De hecho, ha sido un usuario el que ha trasladado este enfado: "No hay derecho con el destripe. Habéis anunciado (hasta en La Sexta) que Pablo y Javier estarán a una respuesta del bote, eso significa que las sillas azulas siempre ganarán. Acabáis con la emoción del concurso por ganar audiencia y, por ende, contratos publicitarios", ha escrito.

En otras palabras, lejos de las promociones o los anuncios que pueda hacer Pasapalabra, tal y como aseguran los usuarios, la propia estrategia de comunicación que están llevando a cabo desde Atresmedia sirve para destripar que tanto Pablo Díaz como Javier Dávila seguirán participando en el programa. Es decir, a juicio de los usuarios y tal y como se puede extraer de la página web de Antena 3, la primera prueba del concurso, al menos durante esta semana, acabará con uno de ellos como ganador para garantizar su presencia en el rosco final. Un hartazgo, en algunos casos ya generalizado, que tiene como origen los adelantos promocionales que vienen de las propia cadena.