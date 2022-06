Sale a la luz la condición que Fran Rivera puso a Telecinco para ser entrevistado por Toñi Moreno

Este sábado, Toñi Moreno volvió a formar parte de la parrilla de Telecinco al ponerse al frente de 'Déjate querer'. El programa se estrenaba en esta franja horaria, ya que ocupaba el prime time del viernes tras ‘Supervivientes: las Nominaciones’ y, esta semana, era retrasado hasta el sábado. En esta ocasión, la presentadora recibió a Fran Rivera para entrevistarle en el plató.

Este encuentro era muy esperado por parte de los seguidores de la prensa del corazón, ya que el colaborador de 'Espejo Público' ha decidido hablar en el espacio justo en plena guerra con su hermano Kiko Rivera. Es por esto por lo que gran parte de la entrevista fue dedicada a hablar de los conflictos familiares, concretamente de los desencuentros con sus hermanos. Actualmente, está en plena guerra con Kiko Rivera, aunque, desde hace años, apenas tiene relación con su otro hermano, Julián Contreras.

A pesar de ello, habló en profundidad de todo esto, pero evitó en todo momento mencionar a Isabel Pantoja, quien tiene un papel clave en todo esto. Fue la tonadillera quien separó a Kiko de sus hermanos, dado que la herencia de Francisco Rivera fue su objetivo y ocultó algunas de las pertenencias más queridas a sus hijos. No obstante, esto no resultó ser una casualidad.

Tal y como conto la propia conductora del espacio de Telecinco en mitad de la entrevista, el torero había impuesto un veto antes de confirmar su asistencia al espacio. "Te he prometido que no iba a hablar sobre Isabel Pantoja y no lo voy a hacer", aseguraba Moreno, dejando claro que pensaba cumplir con su promesa tras aceptar su condición de no preguntarle por la cantante. Sin embargo, al hablar de sus hermanos, fue inevitable que saliese el nombre de La Pantoja.









"Devuélvaselo a este señor"



"He estado reflexionando sobre si te pregunto por la relación con tus hermanos. El problema es que si esta entrevista se emite tres días después puede quedar antigua. Si yo me enfado con mi hermana no sale en ningún lado, pero si lo haces tú sales en todas las revistas", señalaba la comunicadora de Mediaset.

"Parece que si para España y que el único problema que existe es que Fran Rivera está enfadado con su hermano, Kiko o Julián, el que sea. No es fácil gestionarlo públicamente porque cualquier cosa que digas lo examinan, lo estrujan y le dan la vuelta (…) La vida da muchas vueltas y no puedes decir que de esta agua no beberé. No se puede estar viviendo todo el día con rencor ni con una esperanza que nunca llega, eso no es bueno para nadie", señalaba el hijo de Carmina Ordóñez.

"Tu madre ganó un juicio a La Pantoja y tú deberías tener esos trajes pero elegiste entre eso y recuperar a tu hermano", decía entonces las presentadora, mencionando por primera vez a la tonadillera en toda la entrevista. "Por favor, devuélvaselo a este señor", pedía Moreno, mirando a la cámara para dirigirse directamente a Isabel Pantoja.

Parece que la nueva franja benefició al formato de Mediaset, dado que 'Déjate querer' consiguió liderar la noche del sábado con un 12.7% de cuota de pantalla y 1.028.000 espectadores. Mientras que su cadena rival, Antena 3, sumaba un 10.8% de share y 999.000 espectadores con 'El fuego de la venganza' en El Peliculón de Antena 3.