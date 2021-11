Rufián sorprende a Thais Villas al hablar de su trayectoria profesional: "Cobré en negro y en sobres"

La noche del lunes, 'El Intermedio' emitió la sección de Thais Villas. En el espacio dirigido por la colaboradora del espacio de laSexta, Villas se trasladó al Congreso de los Diputados para hacer algunos preguntas personales a los políticos que pasaban por allí. Esta vez, la comunicadora se interesó por sus estudios y su trayectoria profesional antes de dedicarse plenamente a la política, concretamente por sus primeros trabajos.

Entre ellos, la conductora del espacio se mostró muy sorprendida con las palabras de Gabriel Rufián, quien ya se ha convertido en un personaje habitual en la sección de Villas para el programa presentado por El Gran Wyoming. "¿Cómo fue el primer trabajo de toda su vida?", le preguntó la comunicadora. "Descargando camiones de feria, en los hinchables para críos", comenzaba explicando el político, dejando muy sorprendida a la periodista.

"Descargaba los hinchables para críos y los controlaba, durante todo el día, frente a centros comerciales. Entonces, era un toro mecánico, un hinchable grande", recordaba el portavoz adjunto de ERC en el Congreso. "Tenía que evitar que nadie se hiciera daño", apuntaba ante la cara de sorpresa de la presentadora.

"Era divertido", reconocía el entrevistado, aunque prefiere su trabajo de ahora. "En negro, claro. En un sobre", confesaba entonces Rufián, haciendo referencia a su sueldo antes de dedicarse a la política. "¡Cobraba usted en sobre!", reaccionaba Villas. "En sobres", remarcaba él, haciendo referencia a que eran varios sobres.

"Luego estuve trabajando en discotecas también", agregaba Rufián. "Y, después, ya entré a trabajar en unos grandes almacenes. Yo, por ejemplo, estaba en la sección de ropa joven", contaba el político sobre su pasado lejos del Congreso. "De donde nunca debió salir", bromeaba la conductora del espacio de laSexta.









"Me pagaban en sobre también"

"¿Qué tal se cobraba en los grandes almacenes? Por saberlo, por si tengo que dejar el periodismo", se interesó la presentadora. "No me acuerdo de cuánto me pagaban", aseguraba el portavoz de ERC. "Pero me pagaban en sobre también. Era en A pero no te hacían transferencia. Te pagaban en sobre", aclaraba Rufián. "Eso del sobre debe ser una cosa más común de lo que nos pensamos", opinaba Villas sin dar crédito a las palabras del político.

Ante esto, el político aseguró que no sabía cómo sería entonces, pero que "se acuerda perfectamente" de aquella época y de cómo le pagaban en negro cada mes. A pesar de ello, cree que algo habrá cambiado porque lo que contaba fue "hace veinte años".

Por otro lado, Villas también habló con otros diputados como Joan Baldoví, quien reveló que había trabajado en una fábrica de persianas y como celador de Urgencias. Asimismo, Raquel Sánchez recordó su faceta como abogada y contó cuando le preguntaron en una entrevista si tenía pensado ser madre con tan solo 18 años. Por su parte, Ione Belarra reconoció que le gustaba trabajar con niños y Miguel Ángel Castellón reveló que con su primer "sueldo digno" se compró unos "zapatos de señor de centroderecha español".