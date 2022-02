Risto Mejide señala a quien daría su voto tras lo sucedido con la reforma laboral en el Congreso: "Le votaría"

Risto Mejide siempre se ha caracterizado por ser un personaje televisivo que se muestra muy sincero y da su opinión sin pelos en la lengua. Desde que se encuentra al frente de 'Todo es mentira' nunca ha dudado en mojarse en política, donde siempre ha dejado muy clara su idología. Al igual que siempre ha hecho hincapié en su postura frente a la pandemia por coronavirus.

Este lunes, Risto volvió a formar parte de la parrilla de Cuatro al frente de 'Todo es mentira'. Tras hacer un repaso en la actualidad, haciendo hincapié en el aumento de contagios del coronavirus a raíz de la llegada de la variante ómicron y en la situación política, el programa dedicó gran parte del espacio a lo que sucedió en el Congreso de los Diputados con la votación del decreto de la reforma laboral.

La semana pasada, el Congreso de los Diputados aprobó la reforma laboral llegando a la mayoría absoluta en la votación por un solo voto de diferencia. La norma logró 175 votos a favor, uno menos de los que se calculaban debido a que los dos diputados de UPN cambiaron de opinión contradiciendo la postura de su partido y un diputado que iba a votar 'no' ha acabado dando el 'sí'.

Lo que nadie esperaba es que este diputado es Alberto Casero, del Partido Popular, que se ha convertido en el salvador del decreto del Ejecutivo. Su error ha propiciado que el texto salga adelante. Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular, confirmaba que se trata de un 'error' en el voto telemático y que el diputado ha ido al pleno a informar a los responsables de su grupo parlamentario para tratar de cambiar el voto, pero Meritxell Batet no le ha permitido entrar.





"Somos caseristas"

Hasta este momento, Casero pasaba desapercibido, pero, desde la aprobación de la reforma laboral, se ha hecho conocido en todo el país. No obstante, no ha logrado hacerse famoso de la mejor manera. El diputado del PP en el Congreso se confundió a la hora de dar su voto para llevar a cabo o no la reforma laboral del Gobierno. Como consecuencia, este momento de su carrera ha revolucionado las redes sociales y se ha convertido en todo un meme.

Es por esto por lo que Antonio Castelo, Marta Flich y Risto Mejide han querido dar su opinión al respecto. Abriendo con su monólogo habitual, el conductor del espacio se declaró "fan absoluto" de Alberto Casero. Asimismo, el presentador aprovechaba para invitarle a participar en directo en el programa de Cuatro.

No obstante, las bromas no quedaron ahí y los colaboradores presentes en el plató ocuparon sus asientos con unas chapa con la cara del diputado del PP para mostrarle así su apoyo. "Queremos que vote más", opinaba Marta Flich muy irónica. "Es el Jóker de nuestra democracia", bromeaba Miguel Castelo. "Yo nunca le he votado... Pero creo que a una persona así la votaría, la verdad", admitía Risto entre risas. "Somos caseristas", declaraban todos en tono de broma mientras mostraban unas chapas que decían 'Vota Casero'.