La recomendación de Jordi Cruz, de 'MasterChef Celebrity', al Gobierno de Sánchez para mejorar su gestión

Jordi Cruz, chef y reconocido miembro del jurado de 'MasterChef Celebrity', ha concedido una entrevista en las últimas horas para dar la bienvenida a la nueva temporada del programa. Lo ha hecho en el portal 'El Televisero' y ha dejado muchos titulares sobre la actualidad en la escena televisiva y también en el panorama político, sobre todo relacionado con la gestión del coronavirus.

En este sentido, Jordi ha revelado cómo ha pasado estos meses tan complicados tanto en el ámbito profesional como en el personal: "Pues lo estamos llevando como todo el mundo, con seguridad y con mucha calma intentando sacar adelante todo porque al final cerrar un restaurante es fácil, pero cuando tienes un equipo que ha trabajado mucho para sacar todo adelante y sucede algo como esto pues solo queda luchar, intentar hacer todo lo mejor posible, gestionar mucho y bien y trabajar para que nadie se quede por el camino. Yo espero que todo pase y que este sea un mal menor".

El análisis de Jordi Cruz

Con base en este asunto, el entrevistador le ha preguntado por la gestión del Ejecutivo, y también cuál es su opinión sobre el trato que ha recibido la hostelería durante la gestión de la crisis: "Partiendo de la base de que no tiene que haber sido nada fácil, yo creo que tendrían que ser más transparentes y haber dicho las cosas y gestionado no con rigor pero si diciendo todo tal cual es y haciendo todo lo posible a nivel del Gobierno pero siempre partiendo de la unidad. Hay momentos en los que nos han mareado un poco, pero seguro todos han tratado de hacer las cosas bien y entiendo que es muy complicado y es muy fácil buscarle tres pies al gato. Yo Creo que habría sido mejor una gestión más fría, desde la realidad y no desde el "ahora me preocupo mucho, ahora soy prudente", y nos han mareado un poco y cuando marean…", ha señalado el reconocido chef.

Por último, también ha hecho referencia a cómo ha sido grabar esta edición en plena pandemia, reconociendo el papel de todo el equipo por el esfuerzo que han hecho: "Ha habido un esfuerzo de la productora para que todo saliera bien y que todos nos sintiéramos seguros y pudiéramos hacer el programa dentro de la situación que hemos vivido. Ha sido surrealista pero como para todos los españoles. Nadie nos imaginábamos yendo con mascarilla por la calle. Pero dentro de todo el esfuerzo hemos hecho lo que se ha podido".

Este martes ha arranco en Televisión Española la nueva edición de 'MasterChef Celebrity', un programa cargado de famosos y fuertes emociones. Entre algunos de los más destacados encontramos a Florentino Fernández, Gonzalo Miró o Celia Villalobos.

La nueva temporada de 'MasterChef Celebrity'

Desde que comenzó el programa, el jurado que conforma el formato de la televisión pública se ha conseguido colar en las casas de millones de españoles por sus divertidos veredictos y también por la cercanía que muestran con los concursantes, aunque en algunas ocasiones se ha producido algún que otro momento tenso que ha pasado a la historia del programa. Comienza una nueva edición, esta vez marcada por la covid-19. Pero seguro que todo el elenco de famosos nos muestran una vez más sus 'curiosas dotes' para ponerse frente a los fogones. También el jurado seguro que nos vuelve a sorprender.