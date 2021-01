La reacción de Iker Jiménez cuando un colaborador asegura que la normalidad no volverá en 2021

La noche del domingo, con motivo del comienzo de un nuevo año, los expertos han querido hablar en 'Cuarto Milenio' del impacto que tendrá la pandemia en este 2021 y si la vacuna contra el coronavirus conseguirá traer la normalidad de vuelta, tal y como la conocíamos antes del pasado mes de marzo.

En esta ocasión, José Miguel Gaona, José Manuel Nieves, el Coronel Baños y Enrique de Vicente han sido los elegidos para formar parte de la mesa del programa para analizar, junto a Iker Jiménez, lo que está por venir.

"2021 va a ser un año decepcionante", ha comenzado diciendo José Manuel Nieves, periodista y divulgador científico. "Yo soy partidario absoluto de la vacuna y de ponérsela cuando sea necesario", ha aclarado. "Los medios, cuando hablan de la vacuna, transmiten la idea de que es la solución y volvemos a la vida normal. No. Cuidado", ha señalado el periodista.

"Hay algunas incógnitas sobre la vacuna que no afectan a su seguridad, pero que si afectan a su efectividad. No olvidemos que para poner esta vacuna en un tiempo récord se han saltado una serie de pasos... No sabemos durante cuanto tiempo nos va a inmunizar la vacuna, si los vacunados pueden transmitir el virus, por lo que hay que seguir teniendo, durante todo el 21 y, probablemente durante parte del 22, los mismos cuidados que tenemos ahora... La vida de 2021 no debe variar", ha explicado.

"Entonces, ¿Qué panorama nos espera?", ha reaccionado el presentador. "Por lo tanto, esto es importante, la vida del 2021 no va a variar en tu opinión y eso va a afectar económicamente, psicológicamente, políticamente... Si no va a haber tanta variación... ¿Cómo va a afectar esto a una sociedad tan casada?", se ha cuestionado Jiménez.

Asimismo, el Coronel Baños ha dado la razón a sus compañeros y ha asegurado que tendremos que enfrentarnos a un cambio geopolítico porque se "va a paralizar el movimiento dentro del mundo": "Antes o después vamos a tener un carnet", declaraba, haciendo alusión a la ficha de vacunación. "No te van a obligar a vacunarte, pero indirectamente vas a tener que hacerlo", ha reconocido tras asegurar que será un requisito para acceder a sitios y trabajos concretos.

Además, Baños ha señalado la importancia de "vacunar a los países fronterizos", dado que vacunar solo a España no serviría para nada. Hasta entonces, según han coincidido los expertos, los ciudadanos sufritán un parón del movimiento y no se podrán retomar los viajes.

'Cuarto Milenio'

Los cambios que trae la pandemia

A raíz de esto, Enrique Vicente ha opinado que la vida cambiará en todos los aspectos: "Podría ser el comienzo del avance hasta una sociedad distópica como la de la obra de Orwell '1984'. La humanidad se va a dividir en dos; los que siguen las consignas y los disidentes".

También han hablado de cambios que se mantendrán de cara al futuro. Baños cree que el teletrabajo pasará a formar parte de la nueva normalidad y que las medidas también marcarán el estilo de vida de la sociedad: "La pérdida de sociabilidad, el sedentarismo que provoca, las compras online…", ha explicado tras opinar que la pandemia también generará miedo a tener contacto con otras personas.

Enrique Vicente explicaba que, además de ese problema, "El calentamiento nos está llevando a nuevas epidemias. El número de mosquitos se ha duplicado en España desde otoño de 2019. Hay mosquitos en Europa que provocan enfermedades", ha añadido Enrique Vicente.