Rafa se salta el guion en el Rosco de 'Pasapalabra' por lo que dice en directo: "Yo tampoco me callo"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Rafa Castaño. El concurso apostó por recuperar unos de sus míticos concursantes para ponérselo todavía más difícil a Orestes. Rafa Castaño, después de estar en un centenar de entregas de 'Saber y Ganar', participó en el concurso presentado por Roberto Leal por primera vez en 2015 y, de nuevo, en 2017 y 2019, sumando más de 100 jornadas enfrentándose al Rosco. De la misma manera, ha regresado este 2022 para intentar llevarse el bote. Parece que el participante lo está logrando y ha provocado que Orestes tenga que enfrentarse a la Silla Azul en más de una ocasión.

Como consecuencia, este duelo cada vez se hace más tenso, dado que ambos ya tienen una larga experiencia en el formato. Es por esto por lo que ambos sienten mucha admiración el uno por el otro y no dudan en expresar que temen a su rival. De la misma manera, es impredecible quien acabará en la Silla Azul y los empates ya se han convertido en algo habitual para ellos. Incluso han estado a punto de completar el Rosco y llevarse el bote en varias ocasiones. Sin embargo, esta vez, Rafa Castaño ha llamado la atención por el mensaje que ha dado en pleno Rosco.





"Aprovecho de nuevo esta plataforma para ayudarles de esta manera"



El concursante aprovechó los minutos previos a la prueba final para dar visibilidad a 'La culebra no se calla', una asociación sin ánimo de lucro creada para aunar esfuerzos y gestionar de la manera más eficiente posible los recursos y las ayudas a los afectados por los incendios que este verano arrasaron con la Sierra de la Culebra y sus alrededores. "No suelo llevar este tipo de camisetas, pero esta me llegó a través de mi padre", comenzaba diciendo para señalar la asociación. "Su lema hace referencia a la Sierra de la Culebra, que está al noroeste de la provincia de Zamora", aclaraba.

"Este verano sufrieron dos incendios devastadores y se quemó gran parte de la superficie de esa tierra. No solo se quemó una riqueza natural y económica, sino también una emocional", recordaba el concursante, señalando todas las personas que viven allí "de todo lo que la sierra ofrece, incluso de su belleza".

"Sucedió hace unos meses, pero toda ayuda es poca", pedía el participante, pidiendo ayuda tanto al Gobierno como a la población. "Siempre he dicho que le tengo mucho cariño a esa tierra, aunque queda un poco lejos del pueblo de mi padre... Toda la provincia de Zamora es una de esas provincias olvidadas en las políticas nacionales", reivindicaba Rafa, lo que fue muy aplaudido por los presentes. "Aprovecho de nuevo esta plataforma para ayudarles de esta manera y diciendo 'La culebra no se calla' y yo tampoco me callo", zanjaba.