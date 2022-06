Rafa revela un truco para asegurarse la victoria en una de las pruebas de 'Pasapalabra': "Es mi método"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia, consolidando así las tardes de la cadena junto a '¡Boom!'. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Rafa Castaño. Desde que hace un par de meses tuvimos que despedirnos de Jaime, quien fue derrotado en la Silla Azul tras cometer dos fallos, han pasado muchos participantes que no han logrado hacer competencia a Orestes. Elías comenzó con fuerza, pero, rápidamente, Marian cogió el relevo para ponérselo difícil al veterano concursante. No obstante, José Luis logró vencerla, aunque fue sustituido solo un día después por Marisa. A pesar de ello, tras un par de semanas, Pelayo se hizo con la victoria en la Silla Azul y Marisa tuvo que despedirse.

No obstante, el concurso ha apostado por recuperar unos de sus míticos concursantes para ponérselo todavía más difícil a Orestes. Rafa Castaño, después de estar en un centenar de entregas de 'Saber y Ganar', participó en el concurso presentado por Roberto Leal por primera vez en 2015 y, de nuevo, en 2017 y 2019, sumando más de 100 jornadas enfrentándose al Rosco. De la misma manera, ha regresado este 2022 para intentar llevarse el bote. Parece que el participante lo está logrando y ha provocado que Orestes tenga que enfrentarse a la Silla Azul en más de una ocasión.









"El método Castaño"

Como consecuencia, este duelo cada vez se hace más tenso, dado que ambos ya tienen una larga experiencia en el formato, por lo que también cuentan con sus propios trucos para hacerse con la victoria en cada una de las pruebas. Esta vez, era Rafa quien sorprendía a Roberto Leal con su habilidad por resolver el '¿Dónde Están?'.

Después de elegir la temática 'Ojos verdes', el concursante logró resolver el panel a la primera, en tan solo 15 segundos.https://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Leal reaccionaba el conductor del espacio de Antena 3, alucinado por la rapidez que muestra siempre en esta prueba y señalando que nada tiene que ver con la suerte.

"Suerte. A mí me pasa como a Orestes, la 7 y la 8 las he dicho por decir", aseguraba él. "¿Memorizas las 6 primeras?", quiso saber el presentador de Atresmedia. "Es un poco la que yo veo que me da tiempo a pillar con mi método, que no es el de Orestes, pero es mi método. Mi método a veces funciona y otras no, pero bueno, es el mío", asentía el participante. "El método Castaño", señalaban entre risas, haciendo referencia a que ya lo explicaría con más profundidad en las próximas entregas.