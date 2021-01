¿Qué fue de Antonio Gasset? El periodista más descarado de TVE: “Los imbéciles son siempre imbéciles”

Las redes sociales tienen la capacidad de volver a poner en primera línea a personalidades ya apartadas del escenario mediático. Una de ellas es Antonio Gasset, el periodista más 'descarado' de TVE que presentaba "Días de Cine". En este espacio, el madrileño explicaba a su forma el séptimo arte. Tal fue su valía como divulgador, que el programa que dirigía obtuvo un premio en el Año 2002 como mejor programa divulgativo.

"Siempre de agradecer para dejar esto del cine durante unos minutos. Un arte posiblemente, uno de los grandes errores de este siglo a punto de claudicar". Para Gasset, el cine era un fallo.

5. ¿El séptimo arte? Un error, un inmenso error; eso era el cine para Gasset. pic.twitter.com/2jBAgAeK9M — Gonzalo Altozano (@GonzaloAltozano) January 24, 2021

Su particular humor era aplaudido por sus seguidores. Un ejemplo es la curiosa manera en la que el periodista explicaba a sus telespectadores que llegaba la publicidad: "Llegó la pausa propicia para darse, si queréis, un paseo por Buenafuente pero regresar enseguida. Él ya tiene suficiente audiencia y tendría que obligar a parte de sus seguidores a pasarse un rato por 'Días de Cine' y Buenafuente apenas lo notaría", aseguraba.

El periodista recibió, además, hace 9 años, otro galardón que alababa su trayectoria. Gasset recibía el Premio de Comunicación Alfonso Sánchez que fue creado por la Academia de Cine.

"Estoy tan emocionado que no me salen las palabras, así que solo quiero agradecer a todos mis amigos que están aquí hoy y que me han querido y apoyado durante toda mi vida. Para todos, un beso enorme", decía visiblemente emocionado.

6. Ningún presentador ha animado nunca a sus espectadores a pasarse a la competencia durante la pausa publicitaria. Ninguno. Nunca. Solo Gasset. pic.twitter.com/y4b635EKVZ — Gonzalo Altozano (@GonzaloAltozano) January 24, 2021

"Hay que tener cuidado pero no os sintáis culpables. Los imbéciles son siempre imbéciles, proyectemos lo que proyectemos". Con estas palabras, y de nuevo, Gasset invitaba a la audiencia a observar la parrilla de otras cadenas con un enfoque diferente que captaba la atención. Su pasión por el cine lo aplicó en su día a día, pues aparte de presentar 'Días de Cine' también hizo sus pinitos como director. Gasset dirigió el corto "Los hábitos del incendiario" en el año 1970.

Asimismo, también se puso ante la cámara en "Handicap" (1968), "Un dos, tres, al escondite inglés" (1970), "Arrebato" (1979), "Gary Cooper, que estás en los cielos" (1980), "Tiempos duros en Ríos Rosas" (1982) y "Els passos perduts" (2010).

El director del programa que daba voz al cine en TVE está considerado como un maestro del humor sarcástico, y muchos tuiteros han dejado entrever en sus mensajes la admiración que le tienen y lo mucho que le echan de menos.

Antonio Gasset se acogería al expediente de regulación de empleo del ente público en el año 2007 y poco se sabe de su vida actual. Probablemente, se encuentre disfrutando de su jubilación.

Un profesional de la comunicación que dejaría una impronta en la forma de transmitir por su excepcional forma de dar paso a la publicidad y valorar los títulos cinematográficos.