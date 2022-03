Pepe Navarro: el motivo por el que dejó el Mississippi y su inesperada reaparición televisiva

Pepe Navarro es uno de los rostros más reconocidos de la televisión española, tanto es así que se convirtió en toda una leyenda mediática en los años 90. Su popularidad en la pequeña pantalla comenzó a forjarse gracias a su peculiaridad a la hora de presentar, ya que, a pesar de tener una gran versatilidad, a lo largo de su trayectoria mostró multitud de facetas y siempre mantenía su férrea personalidad, ya fuese un espacio informativo o de entretenimiento.

El presentador se formó como una estrella en los años 80, cuando se puso al frente de 'La tarde' en Televisión Española. Gracias a su éxito, seis meses después fue fichado para el 'Telediario 1' como petición de la dirección de informativos. Desde su aparición en el espacio, los datos de audiencia comenzaron a dispararse y, pocos meses después, regresó a su anterior formato.

A finales de los 80, decidió volver a su hogar y se hizo un hueco en Canal Sur, en 'Por fin es viernes'. Meses después regresó a la casa que le vio crecer y se puso al frente de 'El día por delante' en TVE. Tres años después, se aventuró a dejarlo todo para comenzar un nuevo proyecto, dado que la oferta le resultó muy tentadora.

Su salto a Antena 3 - 'El gran juego de la oca'





En 1993 dio el gran salto a Antena 3. En la cadena privada protagonizó sus trabajos más reconocidos. Se puso al frente de 'Vivir, vivir... Qué bonito', posteriormente llamado 'Todo va bien', y, de enero a junio de 1995, se encargó de presentar 'El gran juego de la oca'. Además, gracias a la confianza de Asensio Navarro, al mismo tiempo conducía 'Estamos locos', un espacio que alcanzó el 32% de cuota de pantalla.

Después de compatibilizar ambos programas durante una larga temporada, una parodia mal digerida por Jordi Pujol se cargó los dos formatos, dado que "Asensio era muy amigo de él". A pesar de ser líderes de audiencia, cancelaron sus programas por una supuesta falta de rentabilidad. No obstante, Navarro confesó en su libro que la decisión fue tomada por José Miguel Contreras, quien era el número dos en Globomedia en ese momento.









Su paso por Telecinco - 'Esta noche cruzamos el Mississippi'

En 1995, tras casi un década intentando crear un formato para cubrir la franja horaria de medianoche, Navarro obtuvo el visto bueno de Telecinco, en concreto de Mikel Lejarza. Fue entonces cuando el presentador se hizo con el trabajo más importante de su carrera, 'Esta noche cruzamos el Mississippi'. Cumpliendo un sueño, el periodista puso en marcha una adaptación propia del late-show americano, lleno de humor - conFlorentino Fernández, Carlos Iglesias, Nuria González o Santiago Urrialde - y contenidos que quedaron para la historia, entre los que destacaron los programas dedicados al caso de las niñas de Alcàsser. Esto último hizo que el espacio recibiese multitud de críticas por su tratamiento mediático.

Sin embargo, tras rechazar la primera oferta de Antena 3, acabó cediendo: "Yo no me fui del Mississippi por capricho. A mí me hacen ofertas estrafalarias para que volviera a Antena 3, pero les digo a todas que no. Que no se olviden que me echaron de ahí y que en Telecinco me habían acogido. Pero cuando voy a hablar de mi nuevo programa en Telecinco, me voy a comer con un directivo y me dicen que hay que renovar con condiciones: entre ellas, que hay que cambiarle el nombre al programa porque a la madre de uno de los consejeros no le gusta", contó Navarro en una entrevista con Bertín Osborne en'Mi casa es la tuya'.

Su vuelta a Atresmedia - 'La sonrisa del pelícano'

Fue por esto por lo que regresó a Antena 3. Así nació 'La sonrisa del pelícano', una continuación de 'Esta noche cruzamos el Mississippi'. Este formato mantuvo el éxito de su versión de Mediaset, sin embargo, esta vez si contaban con competencia. Javier Sardà se hizo con la victoria varios meses con 'Crónicas Marcianas', aunque durante tres meses consecutivos Navarro fue el líder. Poco tiempo después, se marcharía de la cadena entre proyectos intermitentes que no tuvieron el mismo éxito.

Pepe Navarro y el final de su carrera televisiva

Tras una larga temporada, en 2002, fue elegido para sustituir a Mercedes Milá en 'Gran Hermano'. En 2006 regresó a TVE con 'Ruffus & Navarro unplugged' para convertirse en el rival de Buenafuente en Antena 3 y Eva Hache en Cuatro. Su nuevo espacio arrancó obteniendo buenos datos, pero fue cayendo hasta ser cancelado un mes después de su lanzamiento.





Más tarde, el periodista fundó una editorial para escritores noveles, se convirtió en redactor de La Razón, se abrió un blog y emprendió una carrera como escritor y guionista.

La inesperada reaparición de Pepe Navarro en televisión tras varios años alejado de los platós

Pepe Navarro reapareció a finales de noviembre en 'Mask Singer', en Antena 3 ,quien trabajó con los Javis hace tan solo unos meses durante el rodaje de 'Veneno', ya que salió en el quinto episodio de la serie, en el que se mostraba la época en la que Cristina comenzó a convertirse en un personaje mediático gracias a sus apariciones en 'Esta noche cruzamos el Mississippi' y 'La Sonrisa del Pelícano', formatos presentados por Navarro.

¡Este PULPO cruzó el MISSISSIPPI! Seguro que has flipado al ver que NUESTRO OCTÓPODO enmascarado es el mismísimo @PepeNavarro_TV#MaskSinger2pic.twitter.com/rgqzTCMyPa — Mask Singer (@MaskSingerA3) November 11, 2020

Ante las caras de sorpresa de los investigadores, mientras intentaban recuperar el aliento, Navarro pronunció sus primeras palabras frente a las cámaras tras varios años sin pisar un plató de televisión: "Esto es divertidísimo, esto es emocionante. Además no sé si sabéis lo que se hace para llegar aquí. Cuando nos han recogido, cuando con las máscaras nos meten en el coche, íbamos rezando para que no nos detuviese la policía. Por si al vernos la policía pensaba que eramos terroristas o que íbamos a cometer un asalto".