Pedro García Aguado confiesa cuál fue su momento más duro en 'Hermano Mayor': "No podía más"

Este miércoles, Pedro García Aguado, popularmente conocido por presentar 'Hermano mayor' para ayudar a jovenes problemáticos, intervino en directo en el programa de Twitch que presenta el extriunfito Naím Thomas. A lo largo de la entrevista, el conductor del espacio se interesó por tanto por su vida personal como su paso por el programa de Cuatro.

El ex presentador se mostró muy sincero y no dudó en hablar sobre su época adolescente, haciendo hincapié en su drogodependencia, cuya superación fue el motivo por el que fue elegido para presentar el popular programa. Asimismo, contó algunos de los detalles más desconocidos del programa de Mediaset, lo que llamó mucho la atención del conductor del espacio.

"Yo llego a Barcelona con 18 años ya siendo adicto", comenzó contando Aguado. "Con 14 años empecé a consumir, la típica broma de los porros y el alcohol, pero llegó un momento en el que ya no me afectaba, ya que había desarrollado tolerancia", explicó tras aclarar que, mientras pasaba por esa fase de su vida, fue cuando logró hacerse hueco en la selección nacional de waterpolo.

"Ser campeón olímpico no era una ambición, pero porque lo que más me gustó era que, en 10 años, estuvimos encima del pódium. Éramos una generación invencible", contaba a Naím. No obstante, reconoció que su éxito como deportista se vio perjudicado por su adicción, ya que, en 2003, ingresó durante dos años en un centro de rehabilitación.

"Yo toqué fondo, y no me había dado ni cuenta. Es por ello que con el tratamiento quise formarme como terapeuta para poder ayudar a los que más lo necesitaban", aseguró el ex deportista. Estas palabras provocaron que Naím se emocionase, ya que su hermano se quito la vida por el "vacío" que le habían creado las drogas.

Por otro lado, Aguado explicó como logró convertirse en el presentador del espacio de Cuatro. A raíz de su experiencia como adicto y joven problemático, publicó un libro en 2008 en el que contaba su caso y cómo le ayudó cuidar a otros pacientes: 'Mañana lo dejo'. La productora del conocido programa se hizo con un ejemplar de su libro y decidieron llamarle para ficharle como presentador: "Fue tras unos años en el cajón cuando me seleccionan para hacer un casting de presentador, y finalmente me cogen".

Acto seguido, Aguado comenzó a contar al presentador del canal cómo funcionaba el programa tras las cámaras, desde cada grabación hasta la selección de la familia, quienes pasaban por un casting previo. "El parámetro para contratar a la familia era si los niños iban a enfrentarse a mí", contaba. Además, aclaró que, a pesar de que "en 'Hermano Mayor' era todo real", el equipo del espacio ponía se esforzaba en llevar a los adolescentes al límite para conseguir un contenido más televisivo, hasta que se empezó a "desvirtuar".

El motivo por el que abandonó 'Hermano Mayor'

"Hubo un caso en el que yo dije que no podía más. Era un joven muy adicto a las drogas, y antes de empezar a grabar, dije que ponía mi cara y mi sello a ese programa si tras los 10 días de grabación lo llevaban a un centro de desintoxicación. La directora no cumplió y pagué yo de mi dinero su ingreso. El problema es que se escapó del centro y apuñaló a su abuela porque tenía hierba. En ese momento, no se acordarán de la cara de la directora, sino de la de Pedro García Aguado", confesó, revelando así el caso con el que peor lo ha pasado en el formato.

A pesar de las imágenes que llegaban a las casas, el comunicador aseguró que los adolescentes seleccionados "tenían un mal comportamiento, pero eran muy buenas personas": "Muchas veces, a mí me limitaban desde la dirección del programa a no poder ayudarles más porque necesitaban 40 minutos de grabación con tensión, pero ellos se dejaban ayudar hasta fuera de cámaras".

Aunque reconoce que 'Hermano Mayor' fue un gran proyecto para él, el espacio de Cuatro le llevó al límite, teniendo también en cuenta su enfermedad, su adicción y las complicaciones de salud de su madre, por lo que tuvo que tomar la decisión de abandonar el programa: "He ayudado a la gente, pero lo pasé muy mal. De hecho, puse muchos límites, y por eso, a día de hoy, no estoy en la tele".