El pasado de Bertín antes de Fabiola: el altercado que le mandó a prisión y por qué Julio Iglesias le rechaza

Norberto Juan Ortiz Osborne, más conocido como Bertín Osborne, es un empresario, presentador, actor y cantante español. Además de su popularidad como personaje mediático, el comunicador nació en el seno de una familia aristocrática española, por lo que es heredero del título nobiliario de Donadío de Casasola.

Antes de decantarse por el mundo de los focos, decidió estudiar ingeniería agrónoma en Valladolid. No obstante, no estaba muy convencido y decidió abandonar los estudios por los escenarios. En 1970, inició su carrera musical cantando en discotecas como afición, pero acaparó la atención de sus seguidores y comenzó a encaminar su carrera a la música. Un año después, participó en el Festival de la Canción de El Escorial y, en 1980, se hizo con su primer contrato discográfico y lanzó su primer álbum, el que contiene populares temas como 'Amor mediterráneo', 'Tú, solo tú' o 'Perdóname'.

Un año después, estrenó su segundo disco, 'Como un vagabundo' y participó en el Festival de San Remo. Además, fue galardonado con el Premio de la Crítica a Mejor Intérprete por 'Eterna Malattia'. A raíz de esto, su popularidad como artista y personaje mediático se vio disparada. Gracias a esto, dio el salto a la televisión en 1990 por su participación en 'Amor de nadie', una novela mexicana.

Nada más regresar a España fue fichado por Telecinco para ocupar el puesto de presentador en 'Contacto con tacto' (1992). En 1994, fue trasladado a Antena 3 para ponerse al frente de varios espacios: 'Lluvia de estrellas' (1995), 'Trato hecho' (1999) o 'Cada día' (2004). Además de conducir uno de los formatos más populares de la época: 'Gran Prix' (2007-2009). Poco después se hizo con su propio programa en Intereconomía Televisión: 'Bertiñinos' (2010) y 'Noche de bodas' (2012).

A pesar de su larga trayectoria, fue en 2015 cuando se hizo con el formato que marcaría su carrera como presentador. Comenzó a presentar su propio espacio de entrevistas en TVE, 'En la tuya o en la mía', y, al año siguiente' el programa fue trasladado a Telecinco y se le cambió el nombre a 'Mi casa es la tuya', aunque actualmente se llama 'Mi casa es la vuestra'. Al mismo tiempo, también presenta su propio programa en Canal Sur. 'El show de Bertín'.

Por otro lado, el comunicador también es reconocido de manera internacional por las diversas polémicas que ha protagonizado como personaje mediático, la mayoría de ellas relacionadas con su vida personal y sentimental. No obstante, dada su largo paso por la televisión, hay muchas polémicas, anécdotas y curiosidades que han pasado desapercibidas.

Su vida familiar

Osborne también es muy reconocido por sus familias. En 1977, contrajo matrimonio con Sandra Domecq, con quien tuvo cuatro hijos: Cristian, Alejandra, Eugenia y Claudia. En 1991, la pareja decidió poner fin a su matrimonio, aunque mantenían un buena relación. El cantante volvió a enamorarse en 2001 cuando conoció a Fabiola Martínez durante un casting para las fotos para su último álbum. En 2006 se casaron y formaron una familia, la que se consolidó con el nacimiento de sus tres hijos: Norberto Enrique (2007) y Carlos Alberto (2008).

Aunque parecían ser una familia muy feliz y quererse a ojos de los espectadores, Fabiola y Bertín decidieron separarse en 2021. A pesar de ello, dicen seguir queriéndose y mantienen una buena relación, pero “los problemas de convivencia” fueron los que les empujaron a tomar la decisión. "Yo confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión. De Fabiola sólo puedo decir que es una persona maravillosa", aseguró el presentador.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez

Sus momentos más duros

Aunque está muy orgulloso de la familia que ha formado, Bertín también ha tenido que superar obstáculos muy duros. En 2004, falleció Sandra, su ex mujer, tras una larga batalla contra el cáncer. A pesar de que ya no estaban juntos, él siempre manifestó sentir un gran cariño por ella y, además, la definía como “su gran amor”: “Si me hubiera casado con Sandra en lugar de con 20 años con 34, probablemente seguiría casado con ella”. Su pérdida fue un momento muy difícil para el cantante, quien tuvo que mantener la compostura por sus hijas.

Por otro lado, aunque su nacimiento fue toda una alegría para la familia, la llegada de su hijo Kike al mundo fue complicada. El pequeño nació con una lesión cerebral. Los médicos les dijeron que no podría moverse ni hablar, pero, con esfuerzo, el joven se ha convertido en todo un ejemplo de superación. A raíz de esto, la pareja creó la Fundación Bertín Osborne, presidida por Fabiola, con el propósito de ayudar a otras familias que pasan por su misma situación.

Antes de todo esto, durante una entrevista en 'Mi casa es la tuya' con María Teresa Campos, el conductor del espacio confesó que su primer hijo varón, fruto de su matrimonio con Sandra, falleció al mes de nacer, lo que fue un gran varapalo para la entonces pareja.

Años después, el cantante tuvo que hacer frente a una situación similar cuando perdió a su nieta Leticia. En 2013, Eugenia Osborne, hija del presentador, dio a luz a dos niñas de forma prematura. Una de ellas logró sobrevivir, pero Leticia murió ocho días después. A pesar de todo, actualmente, la pequeña Sandra logró superar las dificultades y es una niña muy sana.

Bertín Osborne y Sandra Domecq

Contrató a un detective privado

Bertín siempre se ha mostrado como un hombre de familia, ya que sus hijos siempre han sido su prioridad. Es por esto por lo que es muy protector con ellos y nunca ha dudado en salir en su defensa cuando ha sido necesario. En una de las entregas de su programa de Telecinco confesó que, cuando su hija Alejandra se echó novio, contrató a un detective privado para que lo investigase. El presentador tomo esta llamativa decisión al no fiarse del chico que salía con su hija, ya que le pareció que no tenía buena pinta.

Bertín Osborne, Fabiola Martínez y sus hijas

Problemas con la justicia

Sin embargo, a lo largo de su vida, el comunicador también ha tenido que enfrentarse a varios problemas con la justicia. Según contó el cantante en 'Planeta Calleja', tuvo una juventud muy alocada. "Cerraba las discotecas todas las noches. Me dedicaba a eso, me divertía. Pero te estoy hablando de hace veintitantos años", comenzó diciendo Bertín.

"Hubo una época de la que me arrepiento profundamente porque era alguien peligroso. Ahí me metieron a la cárcel por broncas y peleas en el Puerto de Santa María. No era la cárcel, cárcel, no era el penal. Fue una detención preventiva de 72 horas. Y sí, estuve tres días", aclaró, dejando muy sorprendido a Jesús Calleja.

Problemas con Hacienda

Años después, en 2003, el presentador fue condenado a un año de cárcel y a pagar a Hacienda 900.000 euros por un delito de alzamiento de bienes. Esta vez, Bertín se libró de ser encarcelado al no haber recibido ninguna condena antes. Según la resolución judicial, el cantante, en colaboración con uno de sus asesores, Antonio Calero, intentó ocultar sus ingresos en España para evitar tributar por ellos en Hacienda, que le reclamaba una deuda desde 1987.

Al parecer, el artista cedió sus derechos de imagen y propiedad intelectual y artística a una sociedad llamada Canterbury Operations, cuya sede se encontraba en Panamá. Asimismo, según Hacienda, Bertín había vendido dos propiedades en Madrid y no saldó su cuenta con el fisco. Tal y como dictaba la sentencia, sus ingresos bancarios se ocultaron bajo el nombre de Canterbury, con lo que se compró un yate y una finca en Alcalá de Guadaira.

Implicación en los 'Papeles de Panamá'

En 2016, el presentador tuvo que volver a hacer frente a su problema con Hacienda. Bertín se vio salpicado por los 'papeles de Panamá'. Según dijo El Confidencial, el cantante reactivó en octubre una sociedad offshore para pagar 1,6 millones de euros a Hacienda. La mencionada sociedad es Artistic Trading S. A. , gestionada por Mossaek Fonseca. Nada más salir la noticia, el cantante aseguró que todo estaba en regla y que el motivo por el que decidió reactivar la sociedad, 15 años después, fue que la financiera London Capital le obligó para poder pagar un préstamo, con el que posteriormente se puso al corriente de pago con Hacienda.

“Bastante he pagado ya por equivocarme una vez, hace 20 años, como para tener que dar explicaciones ahora de una cosa que es legal”, expresó el cantante para una entrevista en Onda Cero. “Como somos personas conocidas dejan caer la puntillita. 'Tiene una compañía en Panamá', se dice con rintintín. Sí, ¿y qué? No pasa nada si está legalizada. Me encabrona que ayer tuviera que dar 50.000 explicaciones a personas que no conozco cuando la información la puede conseguir porque es pública. Uno tiene que defenderse de algo cuando es legal. Eso me toca las narices. Después de tantos años uno está curado de espantos”, explicó tras asegurar que desde su polémico conflicto con Hacienda ya había “pagado 5 millones de euros”, por lo que ya “dormía tranquilo”.

El rechazo de Julio Iglesias

Aunque el cantante ya se encuentra tranquilo tras alejarse de todas las polémicas, hay un invitado que se le resiste a ir a su programa, 'Mi casa es la tuya'. Se trata de Julio Iglesias. El cantante no quiere acudir al espacio porque no se fía de las preguntas que le pueda hacer el presentador. Por este motivo, Bertín tuvo que conformarse con la presencia de su hijo, Julio Iglesias Jr.

“Julio es el personaje más atractivo, pero no quiere hacerlo. Ya me llamó por teléfono y me dijo que soy un cabrón y que le iba a sacar cosas que no quería contar. Y que, entonces, no iba. 'Porque además me emborrachas seguro', me decía. Se ha negado a hacerlo y eso me joroba muchísimo porque, probablemente, le iba a hacer el programa más bonito... Y él, yo creo, que le debe a España el hacer un programa de verdad porque es un tipo muy especial. Pero no hay manera”, contó el comunicador para una entrevista en 'Qué me dices'.

Bertín Osborne y Julio Iglesias Jr. en 'Mi casa es la tuya' (Mediaset)

Sus ingresos por 'Mi casa es la tuya'

Además de cantante y presentador, Bertín es empresario, por lo que cuenta con una gran cantidad de ingresos. Según se publicó, su traslado de TVE a Telecinco fue todo un acierto. El comunicador pasó de cobrar 12.500 euros por emisión en TVE con 'En la tuya o en la mía' a ganar 30.000 euros por entrega cuando trasladó el formato, ahora llamado 'Mi casa es la tuya', a Mediaset. A estos beneficios, hay que sumarle el plus que recibiría al superar el 18% de cuota de pantalla. No obstante, el conductor del espacio no ha sido el único beneficiado. La productora Proamagna, mientras estaba en TVE, recibía un total de 121.000 euros, mientras que con su cambio a Telecinco comenzó a ingresar 250.000 euros.

Su vínculo con el Papa Francisco

Durante su visita en 'Viva la vida', el cantante contó a Emma García que, en un principio, el Papa Francisco no terminaba de convencerle. Sin embargo, tuvo un detalle con su familia que terminó ganándole por completo. Su sobrino tiene cáncer y, a través de una amiga argentina que tenía el contacto, el joven le envió una carta con su número de teléfono. Dos días después, el Papa llamó a su sobrino, pero no lo cogió al ser un número desconocido. A pesar de ello, el Pontífice insistió y logró contactar con el joven.

Bertín aseguró que su sobrino recibió la llamada con mucha ilusión y que no la olvidará nunca. Desde entonces, el cantante asegura que el Papa es un “tío encantador, “un fenómeno” y que le tiene ganado: "El detalle que ha tenido con mi sobrino, un chaval que no conoce nadie. Esa cercanía me parece espectacular".

Su relación con J. R. R. Tolkien

La famosa familia de Bertín cuenta, entre sus muchos descendientes, con un hombre muy llamativo. El tátara-tatara-tatara abuelo de Bertín Osbonerne, Thomas Osborne Mann, nacido en Exeter (Inglaterra), se asentó en el Puerto de Santa María (Cádiz) a finales del siglo XVIII para crear una empresa exportadora de vinos de jerez. Fue de aquel bodeguero de quien Bertín heredó su popular apellido.

El nieto de Thomas Osborne Mann, Tomás Osborne y Guezala, que fue el segundo conde de Osborne, es a su vez bisabuelo de Bertín y de Francisco Javier Morgan Osborne. Lo llamativo de todo esto es que J Morgan Osborne, también conocido como Francis Xavier Morgan, era un sacerdote hispano británico nacido en El Puerto de Santa María que se hizo cargo de John Ronald Reuel Tolkien, convirtiéndose así el su tutor legal. Es por esto por lo que, en 1904, cuando tan solo tenía 12 años, J. R. R. Tolkien, autor de 'El Señor de los Anillos' pasó a convertirse en familiar de Bertín al quedarse huérfano.

Bertín Osborne y J. R. R. Tolkien

Hijo secreto

A raíz de su separación de Fabiola, Bertín ha vuelto a acaparar todos los medios de comunicación, además de protagonizar nuevos rumores. Como consecuencia de haber sido considerado un mujeriego toda su vida, siempre ha habido especulaciones sobre un supuesto hijo secreto del artista. Últimamente han salido especulaciones sobre que tuvo un hijo con una joven rubia sevillana, con la que, supuestamente, habría llevado una doble vida todos estos años. Ante las dudas, Toñi Moreno le pregunto por ello en su programa de Canal Sur.

"He tenido seis y ahora tengo cinco reconocidos", dijo por entonces el cantante, lo que alimentó el rumor. Sin embargo, Bertín se refiere al hijo que murió en sus brazos nada más nacer, fruto de su matrimonio con Sandra. "Siempre me he preguntado, ¿Cómo no me ha salido un hijo secreto? Me encantaría que pasara, ¿Tú sabes lo bien que me lo iba a pasar? Yo sería el primero que iba corriendo a hacerme las pruebas. No sería como Julio Iglesias...", añadió el cantante entre risas.

"Los bulos hay que tomárselos como lo que son. Si la pobre chavala ha salido en televisión a decir que todo es mentira... ¿Te crees que si hubiese tenido algún lío no se hubiese sabido?", declaró el artista hace unas semanas, dejando claro que ese rumor es totalmente falso. Estas especulaciones salieron a la luz cuando muchos seguidores del cantante señalaron que su reciente divorcio había sido consecuencia de una deslealtad, lo que Bertín desmintió.

Bertín Osborne y sus hijos

Sus polémicas más sonadas

Las polémicas han perseguido al cantante toda su vida, dado que lleva más de 40 años en el ojo público. Una de las primeras que protagonizó fue a mediados de los años 80, cuando fue acusado de machista y de haber pegado a una mujer. Esto estalló cuando se hicieron virales unas llamativas declaraciones que dio para una entrevista hace muchos años. "Estas manos tuyas que me imagino tantas pieles de mujer habrán acariciado, ¿En alguna ocasión también le pegaron a alguna mujer?", preguntó el periodista. "Pues mira, no creo que jamás hubiera tenido el derecho a hacerlo, y me arrepiento muchísimo, pero sí, lo he hecho alguna vez”, contestó el joven Bertín.

Hace un par de años, estas palabras volvieron a salir a la luz, por lo que el artista se vio obligado a justificarse. A través de su cuenta de Twitter, subió un vídeo en el que contó que la única mujer a la que había pegado era a su hija: "Vamos a ver, ayer alguien publicó una entrevista mía de hace 25 o 26 años donde yo decía que le había pegado a mi mujer. Vale, sí, efectivamente, fue a mi hija Claudia, la pequeña, con 5 o 6 años, por una rabieta". No obstante, muchos usuarios no le creen, ya que comprobaron que su hija nació en 1989, cuatro años después de que se retransmitiera la entrevista.

Su ataque a 'Sálvame'

Asimismo, en 2012, durante uno de sus monólogos con Arévalo, Bertín revolucionó a los espectadores por un chiste homófobo sobre 'Sálvame': "A mí hace dos o tres años me invitaron para que fuera y me cogió flojo ese día y dije 'pues voy a ir'. Cuando me abren la puerta así del plató y me dicen 'pasa' y miré, dije, 'una mierda, ahí no entro yo'. Ahora, como no había más remedio, ¿Qué es lo que hice? Metí el culo contra la pared y fui dando toda la vuelta al plató. El zócalo lo dejé limpio, limpio, limpio. Menos mal que tenía ruedas la silla porque cuando terminó la entrevista me fui sentado hasta casa. Atravesé todos los pasillos de Telecinco sentado en la silla, apretao bien ahí, porque ahí como te levantes en cualquier momento te ponen mirando a Torrejón".

Este chiste fue muy criticado, sin embargo, el intérprete aseguró que solo era humor y que no era para nada homófobo, de hecho, le “sienta muy mal que le señalen” como tal. En 2016 habló al respecto en una entrevista para La Vanguardia e insistió en que solo era una broma: “Nadie hace un chiste así con deseo de ofender. En los últimos 15 años, en España se ha perdido el sentido del humor. Esto parece otro país...”.