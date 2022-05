Pablo Motos revela en El Hormiguero el motivo por el que su mujer suele enfadarse con él: "A ver si regulamos"

El pasado jueves, Pablo Motos despidió la semana con la visita de Nacho Cano en 'El Hormiguero'.El cantante se mojó a la hora de analizar todas las cuestiones que el presentador ponía sobre la mesa. Motos le preguntó por la polémica que se generó por la cesión de un terreno de 19.500 metros cuadrados en Hortaleza para construir el macroescenario de su nuevo espectáculo, Malinche. El artista, que tenía previsto incluir en la estructura una pirámide gigante, acabó cambiando de localización y será en Ifema donde estrene el musical el próximo mes de septiembre.

El entrevistado se justificó y aseguró que "estaba todo legal", pero que terminó llegando a la Asamblea de todas formas. Asimismo, aclaró que el motivo por el que quería levantar una estructura tan grande es porque el show cuenta la historia de los aztecas y sería para "amortiguar el sonido" y no molestar a los vecinos. Asimismo, opinó sobre la participación de Chanel en Eurovisión: "Llevo un año y tres meses trabajando con ella. No hay nadie en ese concurso que vaya más preparado que Chanel. Es un éxito que va más allá... Es un éxito de nuestra nación y cultura".

Posteriormente, como es habitual, el conductor del espacio despidió al entrevistado y dio paso a la tertulia que comparte cada semana con Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val. Esta vez, quisieron analizar algunos puntos políticos y sociales de nuestro país. A raíz de esto, los comunicadores suelen compartir anécdotas personales, lo que hizo el presentador al hablar de su mujer.









"Está de mala leche conmigo"



En primer lugar, Del Val contaba a los espectadores que su mujer, Nuria Roca, estaba enfadada por un motivo que todavía desconocía. Ante esto, la presentadora de 'La Roca' lo corroboraba y señalaba que tenía derecho a estar cabreada sin saber por qué. Respecto a esto, Tamara Falcó opinaba que, probablemente, la reacción de Roca sea consecuencia de los cambios hormonales que sufren las mujeres. Mientras que el presentador daba la razón al escritor al sentirse identificado.

"Quiero compartir una cosa que ha dicho mi mujer arriba (ella también trabaja en 'El hormiguero'). Y es que hay días que se levanta y está enfadada conmigo porque por la noche ha soñado algo que le he hecho cuando en realidad estoy durmiendo. Hombre, a ver si regulamos... a ver si este Gobierno regula", contaba el conductor del espacio entre risas, lanzando a la vez una pulla a Pedro Sánchez.

Sin embargo, el que su mujer se enfade con él por lo que le ha hecho en sus sueños, al presentador le parece que tiene una parte positiva: "Tiene algo bueno y es que cuando se levanta y te cuenta qué le has hecho en el sueño que le ha enfadado tantísimo, tienes más información de cosas que luego no tienes que hacer en estado consciente". "No, pero no me dice nada. Sencillamente, está de mala leche conmigo", apuntaba Motos.