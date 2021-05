Pablo Motos incomoda a Tamara Falcó con una pregunta sobre Isabel Preysler: "No te agobio más"

Este jueves, Pablo Motos recibió en 'El Hormiguero' a Hiba Abouk como invitada. "Han pasado tres años desde la última vez que estuve aquí", afirmó la actriz nada más ocupar su sitio junto al presentador. La intérprete asistió al espacio de las hormigas para promocionar sus nuevos proyectos, entre los que destaca su participación en 'Madres', serie de Amazon Prime, y su propia marca de calzado.

Tras pasar un rato divertido con Abouk. El conductor del espacio de Antena 3 dio paso a la mesa de tertulia que protagoniza cada jueves con Cristina Pardo, Juan del Val, Nuria Roca y Tamara Falcó. Nada más empezar, Motos puso sobre la mesa el tema de los parecidos físicos. A raíz de esto, los colaboradores confesaron algunas anécdotas en las que les confundían con otros rostros reconocidos.

En primer lugar, Juan del Val contó que han llegado a confundirle con Antonio Carmona y Javier Bardem. Por otro lado, Cristina Pardo desveló que hubo un día que, mientras estaba en una terraza, se acercaron a ella y le encontraron parecido con Gloria Serra, periodista y presentadora de 'Equipo de investigación'.

Cuando llegó el turno de Tamara Falcó, el presentador destacó, de forma inmediata, el gran parecido que la colaboradora tiene con su madre, Isabel Preysler. "Tamara, tú te pareces cada día más a tu madre", aseguró Motos. "Eso dicen. La verdad es que nosotras no lo vemos mucho", respondió ella, sin quitarle razón, pero dejando claro que ella no cree que sea así.

"Es que en realidad, aquí hay una jerarquía y la que se supone que se parece es mi hermana mayor Chabeli", explicó Falcó, haciendo alusión a que, según dicen, la que más se parece a Preysler es su hermana mayor, fruto del matrimonio entre su madre y Julio Iglesias. "Pero luego está la realidad", señaló el presentador, manifestando así su claro desacuerdo con lo que acababa de decir.

"La gente de la prensa del corazón te dice que vas a heredar el trono, ¿sí o no?", quiso saber el conductor del espacio de Antena 3. Ante esta pregunta, Falcó solo se limitó a responder "bien", con la cara descolocada y los ojos muy abiertos, mientras sonreía de tal manera que se notaba lo incómoda que se sentía ante la cuestión de su compañero. "Escribirán un montón sobre mi vida personal. Bien", apuntó ella muy irónica.









Tamara Falcó: "Me va a matar si cuento cosas"

No obstante, el presentador no pareció quedarse satisfecho con la respuesta de la colaboradora y siguió haciendo preguntas respecto al tema. "¿Te hace ilusión heredar el trono?", insistió. No obstante, Falcó seguía con la misma actitud y no tenía pinta de querer mojarse. "Bien", repitió ella mientras seguía sonriendo.

"¿Qué dice tu madre? ¿Ella se moja sobre cuál de sus hijos se parece más a ella?", continuó el presentador, con el objetivo de conseguir una respuesta más desarrollada por parte de Falcó. "Me va a matar si cuento cosas", dijo por fin la colaboradora. A pesar de ello, cuando parecía que iba a desvelar algo, se frenó. "Sí, cosas", decía ella.

"Ninguna teníamos muchos votos para heredar el trono o parecernos a ella", confesó, empezando así a hablar algo más. "Pero ahora está bastante contenta y me pregunta: 'Cómo te sientes cuando la gente te dice que te pareces tanto a mí'", agregó. Cuando parecía que iba a contar algo más, la colaboradora volvió a cortarse y a responder muy brevemente. "Y eso", concluyó la hija de Isabel Preysler. "No te agobio más", zanjó Motos para dejar aparcada la conversación.