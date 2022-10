El motivo del pasado por el que Miki Nadal y Juanma Castaño se 'pican' en plena entrevista: "No tiene gracia"

Aunque no se les había visto juntos antes, Miki Nadal y Juanma Castaño se han convertido en una de las parejas televisivas del momento. Pasaron de no tener relación a ser grandes amigos gracias a su participación en 'MasterChef Celebrity'. Durante el inicio del talent culinario de TVE, no dejaban de lanzarse pullas. De hecho, el director de 'El Partidazo de COPE' reconocía que el humorista no le caía demasiado bien, pero los cocinados les acabaron uniendo. Tanto que protagonizaron la final del concurso como semifinalistas y terminaron compartiendo el primer premio.

Desde entonces, son inseparables en la pequeña pantalla. Incluso tienen un programa de cocina que ambos presentan en Movistar+: 'Cinco Tenedores'. Tras el éxito de la primera temporada, los dos se decidieron a hacer una segunda entrega y, a pesar de la negativa inicial por parte de Castaño, se plantean hacer una tercera. "¿Harías una tercera temporada de Cinco tenedores?", preguntaba Nadal a Castaño en una entrevista para Esquire. "Quizás", reconoce el periodista deportivo. "¡Mira!, la última vez era no", reaccionaba su compañero.

A pesar de todo el tiempo que llevan pasando junto tanto en el set como fuera de cámaras, reconocen que no se han enfadado nunca desde entonces, "solo antes de conocerse". "Antes de conocerle. Ahora no hemos tenido ni el más mínimo mosqueo, cero. Pero es que antes desempeñaba una labor que yo no entendía cómo alguien por dinero podía hacer eso. Para mí era una clarísima prostitución comunicativa", decía por su parte el director de 'El Partidazo de COPE'.









"¿Tú sabes las cosas que ha dicho de todos nosotros?"

"Tenía un programa de TV en el que leía guiones escritos a mala leche para dar palos a periodistas que ellos interpretaban que eran críticos con el Real Madrid. Y lo hacían sacando de contexto muchas cosas, desubicando al personal con fragmentos que les venían bien para hacer gracia. Pero a mí no me hacían ni puta gracia. Ese programa estaba presentado entre otros por Miki Nadal, y dirigido por malas personas. Lo digo en serio totalmente", aclara el periodista.

"En mi defensa diré que me limitaba a leer un guion. Pero también tengo que decir que yo estaba de acuerdo en todo lo que decía", reconoce Nadal entre risas. "¿No tienes ningún tipo de cargo de conciencia?", preguntaba entonces Castaño a su compañero. "Pero vamos, ninguno", aseguraba el también colaborador de 'Zapeando'.

"Mató a todos mis compañeros incluido a mí… lo que más me dicen mis colegas es: '¿Cómo cojones eres amigo de Miki Nadal? El hijo de puta ese'. Maldini, Miguelito y todos estos claro, es que le odian. ¿Tú sabes las cosas que ha dicho de todos nosotros? Es que si te pones los programas flipas", insiste Castaño. "Pero si es que en el fondo aquello era un programa de humor...", se justificaba el cómico.

"Cuando utilizas el humor para hacer daño a los demás no tiene ninguna gracia. Apréndelo. Tatúatelo en la piel. Mira, nunca nos habíamos mosqueado... hasta este momento", apuntaba el periodista deportivo.