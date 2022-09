Mónica Carrillo deja a cuadros a Matías Prats al hacer pública una imagen de su pasado: "¿A qué se debe?"

Mónica Carrillo forma, junto a Matías Prats, una de las parejas televisivas más icónicas, sobre todo en el ámbito informativo. Ambos conducen cada fin de semana 'Antena 3 Noticias' en sus dos ediciones, llevando a casa de los espectadores la última hora de lo que ocurre tanto en España como fuera de nuestras fronteras.

Carillo es muy activa en sus redes sociales y, a menudo, muestra a sus seguidores los entresijos de lo que ocurre al otro lado de las cámaras, antes y después de las emisiones en directo. Además, es habitual que publique fotografías junto a Prats, segundos antes de arrancar el informativo.

Este pasado fin de semana, Mónica Carrillo, como editora de los informativos, ha sorprendido a todos los espectadores y también al propio Prats al mostrar una imagen por sorpresa desconocida por muchas de las personas que a esa hora estaba sintonizando el informativo de Antena 3. En esta ocasión, los espectadores han podido ver el lado más deportista de Matías Prats: cuando era joven jugando al tenis.





"¿A qué se debe este afán por sorprenderme?", ha señalado el presentador mientras Mónica Carrillo le preguntaba sobre cómo era su faceta como tenista y qué tal se le daba la raqueta.

"¿Juegas todavía al tenis?", le preguntaba Mónica Carrillo. "Ya no. Terminé hace mucho tiempo. El que sigue es él -Enrique Ayala-. Yo le ponía mucho corazón, muchas piernas, pero no tenía mucho talento. Él me llevaba de un lado a otro, pero hace muchos años de aquello. Se divertía un montón conmigo. Yo lo pasaba muy bien también, pero colgué la raqueta".

"Bueno como Federer, los grandes la tienen que colgar alguna vez", concluyó la presentadora de los Informativos de Antena 3, haciendo un símil con la estrella del mundo del tenis que decía adiós el pasado viernes en Londres junto a Rafa Nadal y otras grandes estrellas de este deporte.

Matías Prats no se le acaban las pilas y sigue y sigue. Cada fin de semana le podemos ver presentando junto a Mónica Carrillo los informativos de Antena 3 y ya son 13 los años juntos contando a los telespectadores las noticias. Y, de momento, Matías no piensa parar, aún no le ha llegado el tiempo de ese dorado retiro en el que se va a dedicar "a pescar, a pescar desde la orilla.