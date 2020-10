Martínez-Almeida deja boquiabiertos a los colaboradores de 'Todo es mentira': "Ahora soy Justin Bieber"

Este miércoles,'Todo es mentira'ha llevado a la mesa de debate el artículo del periódico británico 'The Times' para analizar las duras criticas que han lanzado contra la gestión de la pandemia por coronavirus en la Comunidad de Madrid. En la noticia hacen hincapié en que las cifras de la capital son las peores, por lo que se refieren a Isabel Díaz Ayuso como una "política novata".

Es por esto por lo que el equipo del programa se ha trasladado para comentar lo sucedido con José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid. Aprovechando que el político se encontraba en las zonas más concurridas de Madrid por la apertura del tráfico, la reportera del espacio ha acudido para escucharle hablar del desconfinamiento por barrios y de las futuras medidas contra la Covid-19.

A pesar del tema a tratar, el alcalde también ha tenido tiempo para saludar a sus seguidores y bromear con la enviada de 'Todo es Mentira'. Nada más encontrarse con Martínez-Almeida, la comunicadora le ha recordado la cantidad de admiradores que tenía y que habían ido a verle. Fue entonces cuando el alcalde se "desató" frente a las cámaras.

"A mí me parece asombroso", reconoció Martínez-Almeida al ver a todas las personas que estaban esperando para escucharle hablar. "Señor Almeida, pero qué cantidad de admiradores tiene usted por Madrid. Pero si parece el Justin Bieber madrileño", le reconocía la reportera.

"Bueno, entonces la cosa no va mal, al principio era Austin Po..., y ahora Justin Bieber. Voy subiendo un poquito. Poco a poco, que me queda dos años y medio", bromeó el alcalde de Madrid, haciendo alusión a todos los motes que ha recibido por parte de los ciudadanos desde que ocupó su cargo.

Las reacciones en el plató

Al volver al plató, tras las imágendes del alcalde, todo el equipo de 'Todo es mentira', Risto Mejidey colaboradores, no dudaron en aplaudirle por su comentario. Antonio Castelo fue el tertuliano que más demostró su admiración por el comentario del político: "Como cómico, hablando en serio por primera vez en este programa, a mí me desmonta él. Ya no puedo hacer chistes, es insuperable", ha reconocido. "Si fuera su asesor le hubiera dicho que muy bien", concluyó el colaborador.