Martínez-Almeida elige bando en la guerra Isabel Pantoja-Kiko Rivera y recuerda su situación personal

La presentadora de 'Ya es Mediodía', Sonsoles Ónega, preguntaba a Martínez-Almeida sobre la "tragedia griega de Cantora". Esto es, la batalla mediática que protagonizan Isabel Pantoja y Kiko Rivera, madre e hijo.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tomaba postura y respondía lo siguiente (con una media sonrisa): "Las relaciones entre padres e hijos no sé si meterme dada mi soltería y mi falta de paternidad. Creo que no soy experto. Pero lanzaría una reflexión. Soy huérfano. Madre no hay más que nunca y luego se echan de menos cuanto faltan. Por eso les diría que hiciesen un esfuerzo para llegar a un acuerdo".

Y añadía: "Cuando no esté uno o el otro se darán cuenta de que perderán demasiado tiempo en peleas. Y yo he sufrido la pérdida de una madre y sé lo que es". De esta manera, el líder del consistorio madrileño se posicionaba a favor de Isabel Pantoja. Veremos si finalmente acercan posturas, como ha reclamado Almeida en 'Ya es Mediodía'.

Así confesó Almeida cómo le inculcó su madre el "sentimiento Atlético"

Tal y como ha contado el alcalde de Madrid en numerosas ocasiones, es colchonero. Y esto precisamente se lo debe a su madre. Martínez-Almeida concedió una entrevista a "El Chiringuito de Jugones", donde contaba cómo vivió la derrota de la Copa de Europa de su Atlético de Madrid ante el Real Madrid. "Iba conduciendo, pero con la camiseta de mi equipo. Paro el coche y veo que ganamos 0-1. Subo al coche y sigo conduciendo. Después enciendo la radio. Minuto 85, 0-1", contaba.

Tras ese tiempo conduciendo... por fin, llega a casa. Y recuerda una frase que todavía hoy le persigue: "Mamá, no te preocupes. Esta vez no te va a pasar lo de hace 40 años. Esta vez ganas la Copa de Europa". Esta reflexión se debe a que su madre estuvo en la final de 1974 ante el Bayern. Final que también perdieron.

Minutos después, marcaba Ramos. Al Atlético se le escapaba la Copa: "Dos segundos después de que Ramos metiera el gol, mi madre se fue a la cama sin mirarme a la cara", decía entre sonrisas, recordando el momento.

Su madre le inculcó el sentimiento atlético. Su amor a los colores lo llevó hasta el final, ya que en el epitafio de su tumba aparece el famoso lema de los colchoneros: "Nunca dejo de creer".