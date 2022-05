Los Morancos se mojan al hablar de su ideología política en pleno directo de laSexta: "Jamás"

Este sábado, José Yélamo volvió a formar parte de la parrilla de laSexta al ponerse al frente de 'La Sexta Noche'. Tras hacer un repaso de actualidad, haciendo hincapié en la situación política, el aumento de contagios por coronavirus y la invasión de Rusia a Ucrania, junto a los colaboradores habituales con los que debate, dio paso a la entrevista de la noche. El presentador se trasladó hasta el teatro de Madrid para reunirse con Los Morancos. Los hermanos acudieron al programa de laSexta para promocionar su nuevo espectáculo teatral.

Aprovechando su presencia, además de hablar sobre el nuevo espectáculo, el conductor del espacio quiso analizar la actualidad junto a los cómicos. Ante esto, el presentador quiso destacar un momento del show en el que bromean sobre diferentes cuestiones políticas, concretamente sobre la figura de Toni Cantó. "Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un dos tres", canta Jorge Cadaval.

A raíz de esto, Yélamo sintió curiosidad por la ideología política de los entrevistado y no dudó en preguntarles. "No lo hacemos con maldad, no queremos herir a nadie, pero la realidad es la realidad", coincidían ambos. "Los cómicos tienen la obligación de la crítica", decía el mayor de los hermanos. Sin embargo, no han querido aclarar cuál es el partido al que apoyan.









"Nosotros no tenemos ideal político"



"Nosotros no tenemos ideal político. Porque entonces la gente te puede clasificar. Jamás diré lo que me gusta políticamente", aseguraba Jorge, dejando claro que su opinión política se quedará en su intimidad porque no quieren que le encasillen profesionalmente por ello. Posteriormente, el presentador quiso saber lo que opinan de las últimas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso quien comentó querer "un PP pandillero y callejero".

"Me gusta, eso es bonito", apuntaba entonces Jorge sobre las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Respecto a la interpretación de estas palabras, Jorge apuntó que quiere decir "que va a salir con los amigos de copas". Mientras que César confía en "que hay que estar todo el día en la calle dando vueltas".

Los hermanos también hablan de Díaz Ayuso en su espectáculo, por lo que quisieron explicar a los espectadores de laSexta al verdadero significado que tiene para ellos 'hacerse un Ayuso', tal y como mencionan en su espectáculo 'Todo por la matria'. En la obra cuentan la historia de su vecina Charini, que tiene un romance fuera del matrimonio con un comerciante del barrio. Para Los Morancos, eso es "ventilarse un ‘casado'".