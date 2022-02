Los amores de Lara Álvarez: una casi boda con Fernando Alonso, Ángel Martín o dos miembros de 'Supervivientes'

Lara Álvarez es una conocida presentadora de televisión que se ha convertido en un habitual rostro de Mediaset. Comenzó su carrera profesional como periodista en Telemadrid y Marca TV, pero su gran salto a la televisión fue gracias a laSexta. Comenzó destacando por sus trabajos como periodista deportiva, pero con el tiempo fue dejando esa faceta como fichaje estrella de Mediaset.

Después de ponerse al frente de Deportes Cuatro y pasar por otros formatos, en 2015, comenzó su etapa como presentadora de realities de la cadena. Desde entonces, no ha dejado de coger la riendas de exitosos formatos de entretenimiento de la cadena y ha presentado algunos como ‘Supervivientes’, ‘Gran Hermano’, ‘Dani&Flo’, ‘Juegos sin fronteras’, ‘La casa fuerte’, ‘Secret Story: La casa de los secretos’ o ‘Idol Kids’.

A pesar de que forma parte de la cadena en la que las noticias sobre la crónica social tienen un gran protagonismo, ha logrado mantenerse al margen de todas las polémicas. A pesar de ser un conocido personaje mediático, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, dado que no le gusta que se hable de ella o su familia más de lo que se deja ver en sus redes sociales. Es por esto por lo que hay mucha información sobre la comunicadora que resulta desconocida para sus seguidores.

A pesar de esforzarse por pasar desapercibida, la presentadora fue pillada al igual que lo ha sido en numerosas ocasiones cuando ha querido disfrutar del aire libre junto a sus parejas. Es por esto por lo que las conquistas de la presentadora no son un secreto para los espectadores. Por la vida de Álvarez han pasado varios hombres también populares a ojos de la audiencia.









Davide Rey

Hace unos meses, la presentadora de 35 años confesó que no estaba cerrada al amor, aunque tampoco lo estaba buscando: "No estoy cerrada a nada. Si surge, surge". Ahora, parece que la comunicadora lo ha encontrado y se ha dejado ver por la sierra de Madrid con un nuevo novio.

Por el momento, poco se sabe de quien es el hombre con el que la presentadora ha paseado por Navacerrada. Según afirma ‘¡Hola!’, su nombre es Davide Rey, un italiano nacido en Milán que desde hace diez años trabaja en ‘Supervivientes’, reality en el que trabajan juntos. Por este motivo, es probable que se conocieran desde hace tiempo, pero no hayan visto su oportunidad hasta ahora. Asimismo, según el mencionado medio, parece que no es la primera vez que Davide encuentra el amor tras las cámaras. Es padre de un hijo que comparte con una profesional encargada de la producción del programa de Telecinco, quien abandonó el equipo supuestamente antes de que Lara se hiciera con el puesto de copresentadora.

EXCLUSIVA: Lara Álvarez comienza el año enamorada de nuevo ?? https://t.co/pUf9mC3Z4fpic.twitter.com/VH1Pnq7N1G — Revista ¡HOLA! (@hola) January 19, 2022

Dani Martínez

Uno de las primera parejas públicas de la presentadora fue Dani Martínez. A pesar de que ninguno dio ninguna declaración al respecto, se le vio muy acaramelados por las calles de la capital en 2011. Aunque no se sabe nada del motivo por el que decidieron dejar de verse, parece que fue una ruptura amistosa, ya que han mostrado llevarse muy bien cuando se han visto las caras en plató.

Durante el paso de Álvarez por 'Dani&Flo', se pudo comprobar que hay muy buena sintonía entre la expareja. Además solían lanzarse pullas y recordaban entre risas su relación pasada. Así lo corroboró la periodista en una entrevista para 'El Mundo': "A Dani le conozco desde hace años y hemos conseguido algo súper, súper complicado, que es mantener siempre una buena relación y un cariño excepcional. Además, ahora tenemos la suerte de trabajar juntos".









Ángel Martín

Un año después, la periodista fue fotografiada con el también presentador Ángel Martín. A la pareja se les vio en un actitud muy cómplice durante una larga temporada, pero evitaron los photocalls y las presentaciones públicas a toda costa. Es por esto por lo que vivieron un romance muy discreto que terminó llegando a su fin a pesar de lo bien que parecía que se lo pasaban juntos.









Sergio Ramos

Álvarez también triunfó en el mundial del amor. La pareja coincidió durante el Mundial de Sudáfrica de 2010, el mismo en el que Shakira y Gerard Piqué y Iker Casillas y Sara Carbonero protagonizaron el recordado beso con el que confirmaron su relación. No obstante, no fue hasta 2011 cuando la presentadora de ‘Supervivientes’ y Sergio Ramos se dieron una oportunidad.

En abril de ese mismo año, se confirmó su relación, la que duró hasta verano de 2012. A diferencia de con otras parejas, la presentadora no se escondió de las cámaras y no parecía importarles mostrarse juntos en público, tal y como se pudo ver en el torneo de tenis de Madrid. Incuso Ramos dedicó a la periodista algún que otro mensaje desde sus redes sociales: "Y esta... por ti, por mí, por nosotros... Gracias por estar ahí siempre. S&L".

A pesar de ello, poco después de este mensaje se confirmó su ruptura. Muchos fueron los rumores que justificaban la separación, entre ellos los celos de él y su excesivo control sobre la relación. Sin embargo, nada se sabe al respecto más que se dieron varias oportunidades.









Adrián Lastra

Un tiempo después, en el verano de 2014, se vio a la presentadora con Adrián Lastra. Fueron fotografiados de manera cariñosa e incluso hubo algún que otro beso. No obstante, no duro mucho y parece que solo fue un amor pasajero.









Fernando Alonso

Una de sus relaciones más largas fue con Fernando Alonso. Durante el año y medio que estuvieron juntos, no mostraron tener ningún problema en mostrarse en público, a pesar de que ambos son muy celosos con su vida privada. Incluso mostraban su amor en redes sociales. Alonso llegó a escaparse a honduras para pasar tiempo con su novia durante los descansos de la grabación de 'Supervivientes'.

Su relación parecía ir viento en popa, hasta se habló de planes de boda. A pesar de ello, decidieron terminar con su relación en 2016. No se conoce el motivo de la ruptura, pero algunos rumores señalaron que la pareja terminó mal, además de la existencia de presuntas deslealtades por parte del piloto.





Román Mosteiro

Ese mismo año, Román Mosteiro llegó a la vida de la presentadora. En este caso, su pareja no era tan reconocido como sus anteriores novios. Se trataba de un empresario gallego, cantante y surfero con el que estuvo casi un año. Terminaron su relación cuando Álvarez se fue a Honduras a grabar ‘Supervivientes’ y se dieron una segunda oportunidad a la vuelta, pero no duraron mucho más.

Sin embargo, mantienen una buena relación y ella ha demostrado apoyo a su música públicamente, a través de las redes sociales, en varias ocasiones. "Él es sentimiento puro... Enhorabuena", le escribía la presentadora desde su cuenta oficial de Instagram.









Carlos Cabré

Justo después, se especuló que la presentadora lo intentó con Carlos Cabré, subdirector del programa Supervivientes. Se dice que de la amistad que ambos compartieron tras las cámaras pasaron al amor. Ambos fueron vistos disfrutando de una tarde tranquila en una terraza de Cercedilla, por la sierra de Madrid. Conscientes de que estaban siendo apuntados por las cámaras, la supuesta pareja siguieron con su tarde con total normalidad, pero sin demostrar ningún acercamiento. A pesar de ello, no se supo nada más al respecto.









Jaime Astrain



En 2017, la presentadora fue captada por las cámaras con el modelo y exfutbolista Jaime Astrain. Ninguno de los dos confirmó nada al respecto, pero fuese lo que fuese no se les volvió a ver juntos. "No tengo nada que decirte. Siempre ponéis titulares antes de preguntar, entonces contestar ahora, cuando ya está puesto...", dijo Álvarez al respecto.

En noviembre de ese mismo año, esta supuesta relación se rompió. Sin embargo, parece que siguen manteniendo una buena relación, ya que siguen conectados a través de las redes sociales, donde se siguen mutuamente e intercambian algún que otro ‘like’.













Edu Blanco

En 2018, se relacionó a Álvarez con Edu Blanco, quienes se conocieron mientras ella participaba como invitada en ‘Planeta Calleja’. Supuestamente la pareja estuvo saliendo durante ocho meses, incluso pasaron un tiempo juntos en Honduras, mientras ella grababa el reality de Telecinco.

“Intensa y breve, pero para mí, la historia de amor más bonita del mundo… Hasta siempre Laru”, escribía él desde su cuenta de Instagram junto a una imagen en la que aparecía surfeando con la presentadora. “Laru. Gracias por compartir conmigo estos ocho meses increíbles, mágicos e inolvidables. Eres pura luz. Gracias totales”, decía en otra publicación. No obstante, la periodista negó que tuviese pareja a pesar de todas estas imágenes que salieron a la luz: “Hola, me voy a tomar lo que estoy leyendo en las noticias con la importancia que se merece y una seriedad absoluta… Yo no tengo novio (risas). Dicho esto, os mando un beso a todos”.

Dado el revuelo, el propio Edu Blanco intentó aclarar lo sucedido desde sus redes sociales: "Lo que intentó ser un bonito mensaje de despedida, a lo que fue la historia de amor más maravillosa e importante de mi vida, se malinterpretó y se transformó en una noticia antigua. Lara es una mujer increíble, de la cual he formado parte de su vida durante un tiempo, y solo por ello estoy eternamente agradecido. Es un ser deluxe, del cual he aprendido y evolucionado como persona y que sin duda me marcó para el resto de mi existencia. Solo le deseo lo mejor".









Dani Martín

A la presentadora se la ha llegado a relacionar con Dani Martín. Se dijo que ambos mantuvieron una relación en secreto cuando ella se la vio salir de la casa del cantante. Sin embargo, ella se pronunció para desmentirlo de inmediato: "Estaba esperando a una amiga en casa y ha llegado con esto: ‘¡Dani Martín y Lara Álvarez, un romance exprés!’. Y tan exprés... como que no ha pasado en la vida… Yo nunca entro ni en confirmar ni en desmentir noticias porque me parece que no es mi función, porque creo que la vida privada de cada uno se lleva como cada uno decida. Y en mi libertad está no entrar en estos temas. Pero compañeros... por favor..., coger fotos individuales, poner en un coche a una persona y con Photoshop oscurecer el cristal para que no se vea... Me parece que son extremos en los que no todo vale".









Daniel Miralles

La siguiente relación oficial de la presentadora fue con Daniel Miralles, su profesor de baile. Compartir tantas horas en clase les acabó uniendo y estuvieron juntos durante unos cinco meses. La química entre ambos saltaba a la vista cuando publicaban en sus redes sociales vídeos siguiendo la misma coreografía. Además, también se les vio caminando juntos de la mano en varias ocasiones. A pesar de ello, sin conoce el por qué, la pareja decidió terminar con su relación antes de que ella se fuese a Honduras a presentar el reality.













Andrés Velencoso

Otra de las parejas más sonadas de la periodista fue Andrés Velencoso. Ambos se convirtieron en la pareja durante casi un año. Se dejaron ver por primera vez en 2019, pero no lograron dar la bienvenida al 2020 juntos. Tras unos meses juntos, parece que fue la incompatibilidad de sus agendas por sus proyectos profesionales lo que impidió que continuaran con su relación.

Sin embargo, unos meses después, especuló que la pareja decidió darse una segunda oportunidad. Según señaló ‘ABC’, “el entorno de Velencoso asegura que es él quien ha tomado la iniciativa porque está muy enamorado”. Además, se pudo comprobar como ambos mantenían su relación a través de redes sociales, donde solían comentarse en diferentes publicaciones. Tal y como señalaba el mencionado medio, durante los meses de confinamiento en los que ella estaba en Honduras, con la distancia y alejados el modelo fue quien luchó por “reconquistarla y convenciéndola de que esta vez la cosa puede funcionar”.

A pesar de ellos, ninguno de ellos lo confirmó. Solo se pronunció la presentadora al respecto el pasado 2020 cuando se confirmó su primera ruptura: "Creo que soy una persona que tengo las cosas claras, sé quién soy, sé lo que quiero, sé lo que no quiero y directamente no titubeo ni pierdo el tiempo ni hago perder el tiempo al de enfrente. Tengo 33 años, que parece que se me está acabando el tiempo y me voy a quedar para vestir santos. Mira, no, yo lo que hago es, sobre todo, trabajar mucho en mí, en mejorar y en esa introspección para saber qué es lo que necesito, qué es lo que quiero y qué es lo que no me gusta. Gracias a Dios tengo una vida repleta de cosas que me completan y las voy fomentando cada día: mi familia, mis amigos, mi trabajo… Al final de mi boca nunca sale nada y leerlo como protagonista es doloroso porque hago la vida que hace cualquier persona de mi edad, con la diferencia de que lo mío se hace público y luego tienes que enfrentarte a titulares del tipo '¿qué le pasará?', 'qué mala suerte tiene con los hombres'. ¿Mala suerte? Yo tengo la fortuna de que ha pasado gente maravillosa por mi vida, pero nadie dijo que fuera fácil encontrar una persona afín… Esa parcela de mi vida intento cuidarla y protegerla. El día que me case lo vais a ver. Estoy fenomenal ahora".









Adrián Torres

Después de separarse de Velencoso, la presentadora inició un romance con Adrián Torres, un pintor andaluz con quien salió durante unos meses en 2020. Pasaron mucho tiempo juntos, incluso visitaron las playas de Cádiz, donde él vive. No obstante, parece que fue una relación pasajera que no duró mucho, ya que después decidió darle otra oportunidad a Román Mosteiro. A pesar de ello, el volver con su ex no duró demasiado, dado que, poco después, se la relacionó con un surfista antes de que se volviera a Honduras.