Lorenzo Milá: el origen de su relación con los Reyes, por qué se fue de Roma y su familia aristocrática

Lorenzo Milá es un conocido periodista y presentador de la televisión española. Tras licenciarse en Periodismo, su primer trabajo fue redactor deportivo en el diario ‘Sport’ (1983). Sin embargo, pronto se convirtió en un mítico rostro de Televisión Española. Tres años después, comenzó a formar parte del equipo de la cadena pública como colaborador de ‘El tiempo es oro’, ‘Juego de niños’ o ‘Plató vacío’.

A pesar de ello, en 1988, hizo un parón y se fue a trabajar a Londres en el actual Eurosport, por aquel entonces ScreenSport, pero no tardó en volver a TVE. En 1989 desempeñó funciones de redactor en el área de Deportes de TVE. Durante esos años, también trabajó en el centro territorial de San Cugat del Vallés, donde estaba al frente del debate Al Grano. En 1994, comenzó una nueva etapa en la cadena pública en el informativo nocturno de La 2 noticias, primero como redactor y, después, como presentador hasta 2003. Milá logró hacer del espacio uno de los más premiados al aportar su estilo como presentador.

No obstante, pasó a ser corresponsal adjunto en la delegación de TVE en Washington D. C., de 2003 hasta 2004. Fue entonces cuando Fran Llorente, director de los Servicios Informativos de Televisión Española, se fijó en él y le ofreció presentar el ‘Telediario 2’ de La 1, el que condujo hasta 2009. Sin embargo, retomó su carrera como corresponsal y volvió a trasladarse a la capital de Estados Unidos, pero, esta vez, como corresponsal principal. En 2014, fue trasladado a Roma, donde estuvo hasta 2020.









Ese año dejó aparcada su faceta como corresponsal y se convirtió en redactor del área de Sociedad de los Servicios Informativos de Televisión Española, donde ha trabajado como enviado especial en las Elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre, tanto parala investidura de Joe Biden en enero de 2021 como en el 20.ª aniversario de los atentados del 11 de septiembre.

Esto lo ha compaginado con su labor como presentador en ‘Objetivo Planeta’ en el Canal 24 horas, donde cogió las riendas el 2, 4, 9 y 11 de noviembre de 2021 con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Al igual que Lorenzo es muy popular en la pequeña pantalla, también se le conoce por tener una hermana muy reconocida en el mismo ámbito: Mercedes Milá.

A pesar de ser famoso desde la cuna, al pertenecer a una importante familia, Milá siempre ha intentado mantener su vida privada al margen y desvelar en televisión solo que él quiere que el público sepa. Es por esto por lo que hay información que resulta desconocida para sus seguidores.





Familia de la aristocracia



El presentador es familia de la aristocracia barcelonesa. Mila Boch fue conde de Montseny, un título creado por Alfonso XIII que cedió al abuelo de Lorenzo, José María Milá y Camps. El abuelo del periodista fue diputado a Cortes en 1926 y premiado por el rey por su gestión en la presidencia de la Diputación Provincial de Barcelona. Tras la muerte de su padre, su hermana Mercedes era la heredera del título al ser la mayor de sus cinco hermanos, pero decidió renunciar a él y cedérselo a su hermano José María, primer hijo varón del matrimonio Milá-Mencos.

Asimismo, los hermanos de su padre también son reconocidos: el diseñador industrial Leopoldo Milá Sagnier, el promotor del diseño Miguel Milá y el arquitecto Alfons Milà.

Por parte materna, el periodista también viene de una familia importante. Su madre era hija de Manuel Mencos Ezpeleta, tercer marqués del Amparo, y de Mercedes Bosch Catarinéu. De la misma manera, su abuela era hija del doctor Rómulo Bosch, un médico e importante empresario, dado que era propietario del Parque de Atracciones Tibidabo, además de político y alcalde de Barcelona en 1905.

Por si fuera poco, también es descendiente de figuras como el duque de Castro-Terreño, José Manuel de Ezpeleta, la marquesa de Montehermoso y de los duques Palatinos de Neoburgo, de la casa de Wittelsbach.

El comunicador es de los pequeños de sus hermanos. Primero nació Mercedes (70), después llegó Clementina (67), Reyes (66),José María (64), él (60) e Inés (58).









Su relación con Mercedes Milá

A pesar de que no suelen mostrar ante las cámaras su vida privada, por lo que tampoco presumen de su parentesco públicamente, siempre hablan bien el uno del otro cuando se da la oportunidad. "Francamente, no creo que en ninguna edición de GH en el mundo tengan una presentadora que le aporte tanta energía y tal color como lo hace Mercedes", aseguraba el periodista de TVE en una entrevista de 2016.

A pesar de ello, siempre se han mostrado juntos en los momentos más difíciles. En 2012, los hermanos tuvieron que enfrentarse juntos a un complicado episodio de su vida. "Mi padre ha muerto esta madrugada. Le ha dicho a Mamá que se moría y mi madre le ha dicho: ‘José Luis no digas tonterías’. No ha sufrido, se ha quedado tranquilamente dormido con sus manos entre las de mi hermana y su mujer", contaba la presentadora de Movistar+. Como consecuencia, días después, las cámaras captaron a los hermanos Milá fundiéndose en un tierno abrazo y manteniéndose unidos ante este complicado momento.









Vida sentimental

Milá se enamoró de su mujer, Sagrario Ruiz de Apodaca. mientras ejercía si profesión. Ambos se conocieron cuando ya trabajaban en TVE y, desde entonces, siempre se han trasladado juntos. Los dos fueron corresponsales en Washington y, posteriormente, también ejercieron la profesión desde Roma. En 1998, Lorenzo y Sagrario se dieron el ‘sí quiero’ y, posteriormente, comenzaron a formar una familia. La pareja de periodistas tiene tres hijos llamados Bruno, Nicolás y Alejandro.

La familia se mantiene unida y comparten aficiones, a las que suelen dedicar tiempos los fines de semana. A los cinco les gusta el futbol, el mar y la nieve. Por lo tanto, suelen pasar los veranos en Menorca, como el resto de miembros de la familia Milá. A los chicos les encanta navegar, algo que han hecho a veces a bordo del flamante Tiketoo, velero de Alberto Palatchi.









Su relación con los Reyes

El periodista se caracteriza por ser muy discreto, por lo que nunca se ha manifestado políticamente ni se conoce la estrecha relación que mantiene con los Rayes. Esta amistad nación a raíz de la relación entre su mujer, Sagrario Ruiz de Apodaca, y la reina Letizia. Ambas periodistas se conocen de cuando ejercían la profesión en la cadena pública.

La primera vez que el matrimonio habló públicamente de su amistad con los Reyes, fue cuando la cadena alemana ZDF contactó con Ruiz de Apodaca para que hablase de Letizia en el documental 'De profesión, reina'. En el largometraje, la periodista aseguraba que a Letizia le había costado “mucho” integrarse en la familia real.

Al igual que no dudó en salir en su defensa cuando sucedió el recordado choque entre Letizia y la reina Sofía en la catedral de Palma: "Se olvidó de dónde estaba y de quién era, se equivocó, pero considero que la reacción fue desmesurada... El linchamiento al que se sometió a Letizia en los medios de comunicación, la cantidad de tinta en los periódicos hablando de esto... Creo que fue excesivo”.

Como consecuencia, el matrimonio también fue visto entre los invitados de la boda de los entonces Príncipes, donde compartieron mesa con otros reconocidos personajes como Emilio Aragón y su mujer, Aruca.









Premios

Su larga trayectoria en los medios de comunicación le ha permitido ser premiado en varias ocasiones. En 1997, recibió una Antena de Oro por ‘La 2 Noticias’ y, en 2002, un Premio ATV por la misma labor en La 2. En 2008, volvió a subirse al escenario para recoger el Premio ATV a ‘Mejor Presentador de Programas Informativos’ y, en 2020, el Premio José Couso de Libertad de Prensa por su trayectoria profesional. Además, ha sido nominado en varias ocasiones en los Premios ATV, Antena de Oro y TP de Oro.









Su sueño frustrado

Aunque se dedicó a los medios de comunicación desde muy joven, no fue su primer sueño a cumplir en el ámbito profesional. Tal y como contó en una entrevista para ‘El Mundo’, quiso ser piloto: “Arrastro la desilusión secreta de no haber sido piloto”. Esto se debe a que el periodista siente una gran admiración por los coches.

“Recuerdo la enorme ilusión de tener coche propio, lo bien que iba, las excursiones al monte a pescar, la sensación de independencia”, contaba en el mencionado medio. A raíz de esto, recordó algunos de los “viajes inolvidable” que ha hecho: “Por ejemplo, a Francia, con un precioso Alfa GTV. Recuerdo también largos y emocionantes viajes con Luis Pérez Sala a los circuitos de Fórmula 1. También otros más cercanos, con mi mujer, por Asturias o Andalucía...”.









Su polémica al inicio de la pandemia

En los inicios de la pandemia por coronavirus, Lorenzo Milá protagonizó un llamativo momento en pleno directo por el que sigue siendo recordado a día de hoy. El periodista lanzó un mensaje tranquilizador cuando en algunos espacios, o en programas como 'Cuarto milenio', ya se hablaba de las terribles consecuencias que tendría el coronavirus en todo el mundo.

"Los médicos no se cansan de repetirnos que estamos ante un tipo de gripe. Se trata de un tipo de gripe nueva, es verdad. La mayor parte de estos infectados se están recuperando en su casa como si fuera una gripe común. Menos de la mitad están hospitalizados y apenas 25 personas en la UCI. Esta es la fotografía real que los médicos no se cansan de repetir", decía, asegurando que no encontrábamos ante un nuevo tipo de gripe

"Pero, chico, parece que se extiende más el alarmismo que los datos", se quejaba por aquel entonces, señalando que la gente se estaba alarmando más de lo que debería. Estas declaraciones del periodista tuvieron una gran repercusión. Muchos le apoyaron de inmediato, mientras que otros le tacharon de no tomárselo enserio y de divulgar esa despreocupación. No obstante, el tiempo le terminó quitando la razón.

Registrados dos nuevos casos de coronavirus en Florencia y Palermo. Lo cuenta @lorenzomilahttps://t.co/iixDfGhDP6pic.twitter.com/xjWB7HRNtY — RTVE Noticias (@rtvenoticias) February 25, 2020









El motivo por el que dejo de ser corresponsal

A pesar de ello, asegura que “si volviera hacer la crónica, la haría igual”. “En aquel momento yo reflejaba lo que decían los médicos, incluso el Gobierno. Eso no tuvo nada que ver”, aclaraba Milá tiempo después en una entrevista para COPE tras asegurar que esa conexión no fue el motivo del fin de su corresponsalía en Roma. “Estamos en nuestros destinos seis años como máximo y yo los cumplía entonces, así que a TVE no le quedó más remedio que traerme a España”, explicaba.

Asimismo, contó que fue él quien descartó trasladarse a otro destino como corresponsal porque estaba “muy cansado”. “Llevaba once años de corresponsalías y ese es un trabajo muy intenso. Tengo tres hijos y una familia y quería frenar esa opción. Ahora estoy explorando otros caminos”, decía entonces. “Me gustaría explorar el mundo de un programa de medio ambiente, naturaleza, ciencia… que es un terreno que me interesa mucho. Igual se podría explorar la posibilidad de hacer algo con ese registro”, confesaba.









El consejo que le dio a Raquel Sánchez Silva

Raquel Sánchez Silva contó a Chicote en ‘Fuera del mapa’ que, a lo largo de su trayectoria, ha coincidido con grandes profesionales y se ha dejado aconsejar por ellos. Entre ellos, se encuentra Lorenzo Milá: "La primera vez que fui a presentar, me dijeron que iba a ser con Ana Blanco en el Telediario y me podía cortar las manos del miedo que tenía. Las tenía congeladas y pegadas a la mesa. Entonces, le pregunté a Lorenzo".

"Me dio el mejor consejo. Decía que lo único que no puedes hacer en televisión es tratar de engañar al espectador. Porque en cuanto el espectadores note que eso no eres real, que no es auténtico, te va a durar la fiesta cinco días", confesaba la presentadora. "Evidentemente, es la parte más alegre, más activa, más positiva... Yo no soy así todo el rato, no podría, pero es la parte que he decidido que quiero enseñar. Cuando estoy contenta y feliz, soy esa Raquel que se ve en la tele", agregaba.