Lorena Castell confiesa en 'Zapeando' de qué trabajo y por qué fue despedida: "Me invitaron a irme"

'Zapeando' es un espacio informativo que suele destacar sobre el resto por dar un toque de humor a la actualidad. Asimismo, la relación entre los colaboradores también suele formar parte del espacio, dado que siempre se están metiendo los unos con los otros y lanzando bromas. Al igual que los divertidos momentos que suelen regalar a los espectadores. Además, ya se ha convertido en algo habitual que, entre tema y tema, cuenten algunas anécdotas de su vida personal.

Los colaboradores se encontraban analizando una de las noticias más llamativas y virales del día: 'Se va de vacaciones sin permiso y tiene la mala suerte de encontrarse a su jefe en el mismo vuelo'. "¿Alguna vez os han hecho una pillada similar en algún trabajo?", quiso saber Dani Mateo, dirigiéndose a sus compañero.

"No. Es que yo soy muy correcta y muy buenecilla", reconocía Cristina Pedroche. "¿Nunca te has escaqueado del trabajo?", insistía el presentador muy sorprendido, lo que la también presentadora de 'Love Island' negaba. "No, porque seguro que te pillarían ¿No? Eso me pasaría a mí", decía Thais Villas. "Es que a mi se me nota todo mucho", se justificaba Pedroche, haciendo referencia a que no sabe mentir.

"¿Y de clase?", le preguntaba Mateo. "Tampoco ¿Pero cómo insinuar eso? ¿Cómo no iba a ir a clase? Como mucho no iba a clase porque estaba trabajando", aseguraba ella. "Si hay un incendia, tú no huyes hasta que lo dice alguien", apuntaba Mateo. "No. Si hay mucho ruido por el incendio a lo mejor sí por el miedo, pero si no no. Yo me quedo donde me digan", reconocía la mujer de Dabiz Muñoz. "Thais, tú que eres una sin vergüenza", señalaba el presentador, pero la colaboradora lo negó.

"Me inventé muchas excusas siempre"



"La sin vergüenza todos sabemos quien es", soltaba Pedroche, señalando a Lorena Castell. "Yo en ningún momento me he pronunciado, pero si hay que pronunciarse pues lo hago", asentía la colaboradora. "Sí, a mí me han pillado. Y muchas veces ¿Y qué? Que me da lo mismo", reconocía. "¿Que si me han echado después? En un establecimiento en el que yo me dedicaba a vender ropa, me echaron. Tampoco me echaron, me pusieron la cara colorada y me invitaron a irme", contaba la tertuliana.

"Yo iba en moto al trabajo y ya me había independizado. El trayecto al trabajo era muy corto, así que me daba tiempo en mi rato de descanso a volver a casa. Todo el mundo lo sabía y sabían cuál era mi moto porque tenía muchas pegatinas de cosas que me gustan a mí", comenzaba contando la concursante de 'MasterChef Celebrity'. "Yo ya me había inventado varias excusas de que llegaba en un segundo porque iba en moto, o que llegaba tarde porque el metro se había estropeado... Me inventé muchas excusas siempre poniendo a la moto. Es verdad que a veces iba mal, pero no tanto", reconocía.

"Una vez por lo que sea me dejé la moto allí. Yo no me acordé y no había ido al trabajo porque me había liado. Total que dije que la moto se me había estropeado y me dijeron: '¿Tú moto no es esa que está ahí? ¿No me has dicho que la moto está en el Pueblo Español?'. Y yo diciendo que en Pueblo Español estuve yo porque me había ido de discoteca.. Ahí ya me rendí y dije que sí que era mi moto, que la había dejado ahí hace dos días y no me acordaba", recordaba Castell la pillada que le hicieron.