Lorena Castell alucina por cómo corrige Miki Nadal su error como presentadora de Zapeando: "Lo debes cambiar"

'Zapeando' es un espacio informativo que suele destacar sobre el resto por dar un toque de humor a la actualidad. Asimismo, la relación entre los colaboradores también suele formar parte del espacio, dado que siempre se están metiendo los unos con los otros y lanzando bromas. Al igual que los divertidos momentos que suelen regalar a los espectadores. Además, ya se ha convertido en algo habitual que, entre tema y tema, cuenten algunas anécdotas de su vida personal.

Lorena Castell se ha vuelto a poner al frente del espacio de laSexta, ya que es la presentadora sustituta cuando Dani Mateo se ausenta del programa, en este caso, por las vacaciones de verano. No obstante, a partir de la semana que viene, la comunicadora volverá a sentarse como colaboradora. Respecto a esto, Miki Nadal ha querido recordar que era el último día de su compañera al frente y, por ello, le ha preparado un contenido especial.

"Hoy es tu último día al mando de 'Zapeando' porque el lunes vuelve Dani Mateo y te quiero hacer un regalo", apuntaba Nadal. "Ay, qué bonito", reaccionaba Castell, visiblemente agradecida. "Solo ha estado sacándome pegas desde que ha llegado de vacaciones y, ahora, tiene un regalo para mí. Es que no me lo puedo creer. Soy una persona afortundad y sí lo digo", agregaba ella.





"Tienes una muletilla que debes cambiar"



"Porque en el fondo todos nos alegramos de que te vayas", contestaba el colaborador, muy irónico. "Ya sabes que estos días he estado contando la cantidad de 'vales' que dices", señalaba Nadal, dando paso a un vídeo en el que ha recopilado todas las veces que la presentadora dice esta muletilla. "Aquí está la prueba de que tienes una muletilla que debes cambiar estas vacaciones", le aconsejaba el humorista.

Efectivamente, a lo largo del vídeo, se puede comprobar como Castell dice 'vale' en muchas ocasiones a lo largo del programa. Exactamente, '31 vales' en tan solo un programa. En el montaje se puede ver como la comunicadora lo dice una treintena de veces, más muchas otras que no aparecen en las imágenes. "Hay que decir que es en solo un programa y dices 'vale' un total de 31 veces", aclara Nadal. "¿Enserio?", reaccionaba Castell muy sorprendida.

"En ocasiones lo dices sin venir a cuento, como oyes. Y es solo del programa del viernes pasado, Lorena. Deberías ponerte freno en tus vacaciones ¿Vale?", le recomendaba Nadal. "Es que qué fuerte. El que haya hecho el vídeo se ha tenido que ver el programa entero", decía ella muy asombrada. "Debo decir que 'vale' es una cosa muy catalana también. Lo decimos mucho en Cataluña y es una de las muletillas que no he conseguido quitarme pese a llevar aquí 16 años. Pero es verdad que ahora tengo muchas muletillas catalanas y muchas de Madrid. Se me ha pegado ¿Y qué hago? ¿Me mato? Pues no", se justificaba Castell.