Lluvia de críticas contra TVE por lo que hicieron en directo con Tamara Falcó en 'Lazos de sangre': "Pésimo"

El pasado miércoles, Televisión Española emitió un nuevo episodio de 'Lazos de sangre'. Esta vez, el programa de La 1 dedicó el espacio a le memoria de Carlos Falcó, el Marqués de Griñón, padre de Tamara Falcó y ex pareja de Isabel Preysler. Por este motivo, el formato contó con estos rostros reconocidos como colaboradores para recordar a Falcó. De la misma manera, la colaboradora de 'El Hormiguero' abrió las puertas de su casa ante los espectadores.

La ganadora de 'MasterChef Celebrity' siempre ha asegurado sentir una gran devoción por su padre, lo que demostró cuando le dedicó su primer puesto en el talent culinario de TVE. Por este motivo, durante todo el programa, Falcó se mostró muy emocionado y no pudo contener las lágrimas al recordar a su padre: "Fue todo muy rápido. Le echo tanto de menos porque ha sido tan bueno, tan especial, tan cariñoso… Es un regalo que me ha dado él y me siento súper privilegiada".

El doctor Carballo cuenta por qué lo echaron del servicio de Urgencias de La Paz: "No me puedo callar" El doctor César Carballo ha explicado los motivos por los que tuvo que abandonar el servicio de Urgencias del hospital madrileño de La Paz Adrián Quijada 26 nov 2021 - 10:18

Asimismo, la cocinera sacó a la luz una información que hasta hora se desconocía, ya que se la había quedado para ella. Antes de morir, su padre le dejó una carta. "Me escribió una carta preciosa diciéndome lo orgulloso que estaba de mí. Mi padre estaba súper contento por mí", confesaba la colaboradora, visiblemente feliz al saber que su padre estaba orgulloso de ella y al ser consciente de que la gran admiración que sentían era mutua.

Isabel Preysler y Tamara Falcó nos cuentan cómo era el marqués de Griñón en #LazosGriñón ? https://t.co/PLjfMCFXvIpic.twitter.com/tihSMB8ilt — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) November 24, 2021









De la misma manera, Isabel Preysler también quiso participar en este homenaje y no dudó a la hora de contar la buena relación que mantenían a pesar de la complicada separación a la que se enfrentaron. "Fue una temporada difícil, al principio, pero pasado el tiempo pasamos a ser más amigos y de ahí hasta ser buenos amigos, eso es algo que siempre le agradeceré", contaba.

Acto seguido, Preysler reveló un detalle de su familia que tampoco se conocía. La colaboradora explicó cómo fue el momento en el que Julio Iglesias le dio las gracias a Carlos Falcó por tratar tan bien a sus hijos: "Fíjate si Carlos se portó bien con mis hijos que una vez en una cena en Miami en la que coincidieron Carlos y Julio, Julio se le acercó a él para darle las gracias por cómo se había portado con mis hijos, por lo bueno que había sido con ellos y por lo cariñoso que había sido siempre con Chábeli, Enrique y Julio".

Carlos Falcó y Julio Iglesias coincidieron en una fiesta y el cantante no dudó en agradecerle a Falcó el trato que le daba a sus hijos. #LazosGriñón ? https://t.co/NQNWZaCWcBpic.twitter.com/lPnB4TM9pT — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) November 24, 2021













La reacción del público

Entre las personas cercanas al Marqués de Griñón, no podía faltar su última esposa. Esther Doña, además de hablar de quien fue su marido, también participó en el debate conducido por Boris Izaguirre. Esther Doña reveló la última conversación que había tenido con su pareja antes de fallecer: "El mensaje más doloroso fue el que le puse cuando Carlos ya no respondía. Él tenía en su mesita de noche una estampita de la virgen, que era de su madre y Carlos siempre decía que, cuando deseaba algo muy fuerte, se lo pedía a esa virgen y se lo concedía". "No te preocupes, todo va a salir bien, porque yo se lo estoy pidiendo", fue el último mensaje que se envió en su conversación.

A pesar de que fue una entrega muy emotiva, gran parte de la audiencia se mostró muy indignada por la elección del programa respecto al protagonista. Mucho no creyeron que fuese adecuado dedicar un espacio en la televisión pública al Marqués de Griñón. De la misma manera, tampoco gustó la presencia de Esther Doña en el plató de 'Lazos de sangre'.

"Esther Doña en #Lazosgriñon ¿Es normal? Vamos, quiero decir, ¿Esto va en serio? No doy crédito al nivel", "PENOSO el homenaje a un personaje que no hizo nada especial excepto nacer en una cuna dorada... Y se nota que es así cuando lo único que se dice de él es que era muy simpático y tenía buen humor. Con este programa habéis menospreciado al resto de protagonistas" o "Llegar a casa y poner la Televisión pública, la que pagamos todos, y ver programas donde blanquean terratenientes y herederos del franquismo...", se quejaban.

Esther Doña en #Lazosgriñon es normal? Vamos quiero decir esto va en serio? No doy crédito al nivel — Vali S (@Valisammano) November 25, 2021

Un programa de la TV PÚBLICA?

Qué poco nos pasa ??#lazosGriñon — lui Muñiz (@luiypunto) November 24, 2021

PENOSO el homenaje a un personaje que no hizo nada especial excepto nacer en una cuna dorada... Y se nota que es así cuando lo único que se dice de él es que era muy simpático y tenía buen humor.

Con este programa habéis menospreciado al resto de protagonistas. #LazosGriñon — Alejandro Martín Romero (@AlexAhoraVegas) November 24, 2021

Llegar a casa y poner la Televisión pública @rtve , la que pagamos todos, y ver programas donde blanquean terratenientes y herederos del franquismo... #LazosGrinon . Todo bien. — Iñaki Estevez Muñiz ?? (@esteveznordrock) November 24, 2021

Me indigna que una cadena pública, en un país donde gobierna una coalición progresista, dedique programas como este que ensalzan a la clase alta española de extracción e ideología franquista. Lamentablemente en España no existe una burguesía ilustrada antifascista #LazosGriñón — Hectorfab ♥????? (@Hector99886167) November 24, 2021