Las palabras de Rafa Nadal que hundieron a David Broncano: "¿Qué dices?"

La noche del martes, 'La Resistencia' emitió la esperada entrevista con Rafa Nadal.David Broncano tuvo que trasladarse a Mallorca para poder hablar con el deportista en su Academia de tenis, en la que se alojó. Antes de pasar a las preguntas, ambos se enfrentaron en un partido de tenis, el que ganó Nadal. Como consecuencia de la derrota del presentador, terminaron pactando unas clases cuyo pago se donaría a la beneficencia.

No obstante, las pullas entre ambos comenzaron durante el partido. Dado su favoritismo por Roger Federer, el mallorquín se refería a su compañero de profesión como "tu ídolo". "Sea lo que sea te agradezco este rato, puede ser de los mejores momentos de mi vida", le reconoció el humorista.

"Qué actitud más deplorable, mal perdedor", bromeaba Nadal al ver que Broncano tiraba la raqueta contra el suelo tras su derrota. "Ha sido un partido bien luchado. Tienes buen potencial", le elogiaba el tenista.

Tras un breve descanso, dieron paso a la entrevista. "He dormido en la suite Rafa, con una foto tuya celebrando un punto y he soñado contigo", comenzó contando el presentador para después asegurar que "al lado está la suite Federer" para hacer hincapié en su comentada rivalidad. "Nos llevamos muy bien, no tengo ningún problema. Hablamos mucho", reconoció Nadal.

Al escuchar sus palabras, Broncano aprovechó para preguntarle por Federer y quiso saber si alguna vez le había hablado de él. "Nunca me ha hablado de ti. No sé si sabe quién eres. Creo que no se acuerda de ti. Tengo ese feeling", le respondió Nadal con una sonrisa, siendo consciente de que estaba hiriendo sus sentimientos. "¿Qué dices? Pregúntale por mí", insistió el comunicador muy apenado. "Tengo que llamarle después y le voy a preguntar", le prometió el entrevistado.

"Los años pasan para todos"

Acto seguido, Broncano se interesó por otros aspectos de su vida y le preguntó por su relación con Piqué. "Nos llevamos bien también. Es de agradecer que alguien de fuera de nuestro mundo invierta en nuestro deporte. Es positivo sin duda", reveló el invitado.

Después de abordar todos los temas sobre su vida profesional y de manifestar su pasión por el tenis y los coches, ambos terminaron reflexionando sobre el paso de los años. "Los años pasan para todos", afirmaba el tenista. "Hay épocas mejores y peores, mentalmente es cansado, 2018 fue muy complicado para mí, pero a partir de ahí he estado bien. Voy tomándome más descansos, voy buscando los torneos que más me convienen y haciendo las cosas mejor", concluyó Nadal.